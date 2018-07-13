Çukurova’da Atatürk büstüne çirkin saldırı

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği(DABB) ve Çukurova BelediyeBaşkanı Soner Çetin, belediye bahçesindeki Atatürk büstüne yapılan çirkin saldırıyı kınadı. Başkan Çetin,' Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu ÖnderMustafa Kemal Atatürk'ün büstüne yapılan çirkin saldırıyı kabullenemeyiz. Busaldırılar karşısında, susmayız, eğilmeyiz, vazgeçmeyiz' dedi.

Olay dün mesai çıkışında Çukurova Belediyesi binası önünde gerçekleşti. Elinde satırla belediye bahçesine gelen bir şahıs, bahçedeki Atatürk büstüne saldırdı. Saldırıyı gören belediye çalışanları, saldırgana müdahale ederek, elinden satırı aldı. Olay yerine gelen polis, isminin Rıdvan Karataş(37) olduğu öğrenilen saldırganı linç edilmekten kurtardı. Polis, gözaltına aldığı Karataş’ı, ifadesini almak üzere karakola götürdü.

SUSMAYIZ, EĞİLMEYİZ, VAZGEÇMEYİZ

Belediye önündeki Atatürk büstüne saldırıyı kınayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bu çirkin saldırıların kendilerine yıldırmayacağını belirterek, ‘İnadına Atatürk, inadına Cumhuriyet’dedi. Saldırıyı gerçekleştiren kişiye personelin müdahale ettiğini belirten Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti: ‘Bu saldırıyı kabul etmemiz ya da geçiştirmemiz mümkün değildir. Geçtiğimiz yıllarda da, ülkemizin birçok yerinde maalesef çirkin saldırı haberlerini, görsel ve yazılı basından içimiz sızlayarak izledik. Ancak, bugün daha çok birliktelik içinde olmamız gereken bir zamanda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine yapılan saldırı karşısında susmayız. Ülkemizin çıkmaza girdiği bir dönemde, Misak-ı Milli sınırlarımızı çizen, fedakar şehitlerimize 3 öğün yemeğin bile verilemediği savaşlarla, ülkemizi içinde bulunduğu durumdan kurtararak, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve bizlere emanet eden Büyük Önder’in anılarına ve miraslarına yapılan saldırılara karşı asla göz yummayız. Atatürk sevgimize karşı yapılan baskılara hiçbir zaman eğilmeyiz. Kendini bilmez biri tarafından yapılan saldırıya göz yummayan personelimizi kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük zaferlerin kahramanı Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa’mızın değerlerine saygı göstermeyenlerin gerekli cezaları alacağına inanıyorum. Bizim bu sevdamıza göz diken hain elleri, hiç bir zaman affetmeyiz, affetmeyeceğiz. Ne kadar saldırı olursa olsun, ne kadar üzerimize gelinirse gelinsin, biz Atatürk sevdamızdan hiçbir zaman vazgeçmeyiz’dedi.