Cuma mesajları 12 Ekim 2018: En güzel Cuma mesajları! Cuma gününüz mübarek olsun!

İslam aleminin mübarek gününü sevdiklerine, Cuma günü mesajları yollayarak paylaşmak isteyenler için Hadisli Cuma mesajları ve resimli cuma mesajları derledik. En güzel Cuma mesajlarının yer aldığı haberimizdeki Cuma mesajları ile sevdiklerinize güzel dualarınızı iletebilirsiniz. Hayırlı cumalar...

Günlerin en hayırlısı Cuma mesajlarıyla sevdiklerinizi hatırlayabilirsiniz. Cuma mesajları ve dualarını sizler için derledik. Ayrıca cuma günü hadisleri ve cuma günü edilecek duaları da sizler için derledik. Cuma mesajları bugünün en çok aranan konuları arasında yer alıyor. İşte en güzel cuma mesajları ve cuma günü hadisleri…

12 EKİM 2018 CUMA MESAJLARI

– Rabbim! Benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırıya gitmemi ve Senin benden çok daha iyi bildiğin hallerimi af eyle. Yüce Allah’ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen; kasıtlı yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle! (Amin) . Hayırlı Cumalar.

– Mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

– Ey Rabbim… Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

– Rabbim hizmet kapısından, Rahmet nazarından, Cennet kokusundan, Kendi rızasından mahrum etmesin. Hayırlı Cumalar!

İLGİLİ HABER Abdest nasıl alınır? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır?

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

– Kıyamet o gün kopacaktır. Allah’a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)

– Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

– Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz)

– Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali)

– Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler. (Deylemi)

CUMA GÜNÜ YAPILMASI GEREKENLER

Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir. (Dürr-ül-muhtar)

Hadis-i şerifte, (Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir) buyuruldu. (Ebuş-şeyh)

Perşembe günü de tırnak kesilebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Ya Ali, tırnak Perşembe günü kesilir. Cuma günü de, koku sür ve yeni elbise giy.) [Deylemi]

(Cumaya perşembe gününden hazırlanın!) [Hatib]

(Her müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir.) [Buhari]