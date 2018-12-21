Cuma mesajları 21 Aralık: Anlam dolu cuma mesajları… Cumanız mübarek olsun!

Cuma mesajlarının en anlamlıları haberimizde yer alıyor, bugünün anlam ve önemine yönelik en yeni, en farklı en güzel cuma mesajları… Müslüman alemi için günlerin en hayırlısı olarak kabul edilen cuma günleri ibadetlerin de yoğunlaştığı gündür. Bu özel ve anlamlı günü çevresindeki insanlara hatırlatmak isteyenler cuma mesajları ile cuma gününü anlatıyor. İşte anlam dolu 21 Aralık Cuma mesajları…

21 Aralık Cuma gününe özel seçilmiş en anlamlı Cuma mesajları, en sevilen en çok kullanılan ve sosyal medyada en fazla paylaşılan resimli Cuma mesajları haberimizde. İslam aleminin bayramı olan bir cuma gününe daha eriştik. Müslümanlar için kutsal olan Cuma günü geldi. Google üzerinden en çok kullanılan güncel cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşıp SMS olarak göndererek onları hatırladığınızı gösterebilirsiniz. İşte anlamıyla huzur veren cuma mesajları…

CUMA MESAJLARI 21 ARALIK

–Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

– Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Mü'min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı cumalar.

Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı nurlu cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle cumanız mübarek olsun!

– Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı cumalar.

Rabbim daima ‘Hafız' ismiyle seni korusun. ‘Vedud' ismiyle seni sevsin. ‘Samed' isimiyle kimseye muhtaç etmesin. ‘Rafi' ismiyle daima seni yüceltsin. ‘Alim' ismiyle ilmini arttırsın. ‘Baki' ismiyle sana sonsuza dek firdevs cennetinde yaşamayı nasip etsin. ‘Allah' ismiyle bütün dualarını kabul etsin. Cumamız Mübarek olsun.

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Ey Allah'ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka İlah yoktur. Cumamız Mübarek olsun.

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim) Hayırlı cumalar.

Asırlar boyu bizi bir arada tutan, kardeş kılan merhamet ve hoşgörüden ayrılmamak temennisiyle… Hayırlı cumalar.

CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

Her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma günü binlerce kişi cuma mesajlarıyla sevdiklerine iyi dileklerini iletecek. İslam alemi bir cuma gününe daha erişmenin heyecanını yaşarken cuma mesajları da bu mübarek günün geleneksel bir parçası haline geldi.

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ