Cuma mesajları 21 Eylül! Bugüne özel anlamlı mesajlar | Cumanız mübarek olsun…

Cuma günlerin gelenekselleşen cuma mesajları için vatandaşlar Google üzerinden cuma mesajları araması yapıyor. Cuma mesajları sabahın ilk saatlerinden itibaren Google üzerinden aratılmaya başlandı. En anlamlı, kısa, uzun, güncel, güzel, yeni ve resimli cuma mesajlarını sizleri için hazırladık

.21 Eylül 2018 cuma günü için hazırladığımız mesajları ister SMS olarak ister WhatsApp üzerinde dilerseniz de Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarından eş, dost ve akrabalarınıza ulaştırabilirsiniz. İslam alemi bir cumayı daha yaşamaya hazırlanıyor. Cuma gününe özel en anlamlı, en güzel resimli cuma mesajlarını toparladık. Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güncel cuma mesajlarını sizler için derledik. Cuma günleri sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar cuma mesajları araması konusunda sosyal medya üzerinden yoğunlukla arama yapıyorlar. İşte WhatsApp, SMS, Facebook’ta en çok atılan mesajları…İşte Eylül ayının bu üçüncü cumasında tüm sosyal medya platformlarından paylaşabileceğiniz en anlamlı cuma mesajları haberimizde… Herkese hayırlı cumalar dileriz.

21 EYLÜL CUMA MESAJLARI

– Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

– Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

– Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

– Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI