Cuma mesajları 28 Eylül: En güzel resimli Cuma mesajları! Cuma gününüz mübarek olsun!

Cuma günü mesajları ile mübarek günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için en şık Cuma mesajlarını derledik. En güzel Cuma mesajlarının yazılı olduğu haberimizin içerisinde yer alan Cuma mesajları ile hem sevdiklerinize selamlarını hem de güzel dualarınızı iletebilirsiniz. Hayırlı cumalar...

Müslümanlar için özel olan Cuma günü geldi. Mübarek günün maneviyatını dualarla ve ibadetler yanı sıra sevdikleri ile de paylaşmak isteyenler için en çok kullanılan resimli cuma mesajlarını, en anlamlı en sevilen, en popüler mesajları haberimizde bulabilirsiniz. Cuma mesajları bugünün en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Cuma mesajları için seçilmiş anlamlı mesajlar bulmak her zaman kolay olmuyor. Sizler için özel derlediğimiz Cuma mesajları haberimizde.

28 EYLÜL CUMA MESAJLARI

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

– Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

– Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

– Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek, endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun

– Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

– Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

– Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

– Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

– Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI