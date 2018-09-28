Cuma mesajları 28 Eylül: Mübarek cuma gününe özel, anlamıyla huzur veren cuma mesajları…

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarından eş, dost ve akrabalarınıza ulaştırabilirsiniz. İslam alemi bir cumayı daha yaşamaya hazırlanıyor. Cuma gününe özel en anlamlı, en güzel resimli cuma mesajlarını toparladık. İşte Eylül ayına özel en güzel ve anlamlı cuma mesajları...

Paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını sizin için sozcu.com.tr’de düzenledik. Cuma mesajı ile maneviyat hissini yakınlarıyla paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Haberimizde sevdiklerinizle istediğiniz platformdan paylaşabileceğiniz resimli Cuma mesajlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladık. İşte anlam dolu cuma mesajları…

ANLAM DOLU CUMA MESAJLARI 28 EYLÜL

Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı nurlu cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın müminlerini bağışlaması dileğiyle cumanız mübarek olsun!

Dili Bismillah olanın işi yarım kalmaz, sözü inşallah olanın planı bozulmaz, gözü maşallah olanın içi kararmaz. Zikri subhanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü elhamdulillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Hayırlı Cumalar.

Asırlar boyu bizi bir arada tutan, kardeş kılan merhamet ve hoşgörüden ayrılmamak temennisiyle… Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz! El açıp Sana dua eden, Sana secde eden kardeşlerimizi bağışla; ömürlerini hayırlı eyle.. Hayırlı Cumalar.

Amel defterimize en güzel amellerin ve hayırların yazılacağı bir gün olması dileğiyle. Selam ve Dua ile Hayırlı Nurlu Cumalar.

Mü’min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı Cumalar.

Hak şerleri hayreyler, Zannetmeki gayreyler, Arif anı seyreyler… Mevlâ görelim neyler, Neylerse güzel eyler… Hayırlı Cumalar.

– Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

– Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

– Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

– Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

– Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

– Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

*Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

*Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

*Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…