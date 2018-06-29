Cuma mesajları: 29 Haziran en yeni, en farklı, en sevilen cuma mesajı ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Müslümanlar haftanın en mübarek gününe Cuma mesajı atarak başlıyor. En güzel, en yeni, en farklı 29 Haziran cuma mesajı örneklerini haberimizde bulabilirsiniz. Bu mübarek günü en güzel şekilde değerlendirmenin yolu, Cuma namazını eda etmek, peygamberin sünnetlerini uygulamak ve sevdiklerine güzel sözler söylemekten geçiyor. Cuma gününü en güzel şekilde yaşamak isteyenler de sevdiklerine resimli Cuma mesajı gönderiyor.İşte sevdiklerinize ve yakınlarınıza özel cuma mesajı örnekleri...

Cuma günlerinin adeta klasiği haline gelen Cuma mesajlarını sevdikleriniz ile WhatsUpp, Facebook ve SMS gibi çeşitli platformlardan paylaşabilirsiniz. Allah’ın buyruklarını yerine getirmek ve sevdiklerine güzel sözler göndermek isteyen Müslümanlar Google’dan en güzel mesajlarını araştırıyor. İşte haftanın en güzel Cuma mesajları…

29 HAZİRAN EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…

Dünyaya düşkün olan muradına kavuşamaz. Birgün olsun rahat nefes alamaz. Her gün ayrı bir düşünce, keder getirir. Derken dünyaya o kadar dalar ki, ömür bieer de ecel bir gün onu yakalıyıverir. Sonunda, azıksız ahıret yolculuğuna çıkmaz zorunda kalır. İşte böyle bir duruma düşmekten sakın. Hayırlı cumalar…

Kıyamet derdini bilseydiniz dünyaya dert diye bir şey tanımazdınız. Bütün geçimsizlikler, ölümü unutmaktandır. Cumanız mübarek olsun…

Kişi sevdiğiyle beraber olur. Seven, sevdiklerini de beraberinde götürür. Bir kimse, Allah’ı, onun resulünü ve evliyasını seviyorsa, bilsin ki onlar da kendisini seviyor demektir.

İslamiyet’e hizmet etmek, doğru bilgileri yaymakla olur. İlim varsa din vardır. İlim yoksa din yoktur. Cumanız mübarek olsun.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

Eğer kulun, Rabbinden kaçması mümkün olsaydı, senden kaçmaya en lâyık olan benim. Yeryüzünde ve gökte hiçbir şey sana gizli değildir ve sen (kıyamet günü) onları açığa çıkaracaksın. Karşılık verici olarak sen yeterlisin; hesap görücü olarak sen kâfisin.

Allah”ım! Kaçarsam, beni bulursun; firar edersem, beni yakalarsın. İşte önünde durmaktayım; mütevazı, zelil ve hakir biri olarak. Cezalandıracak olursan, bunu hak etmişimdir ve adaletin bunu gerektirmektedir, ey Rabbim! Affedecek olursan, (buna da şaşmam; çünkü) eskiden beri affın hâlime şamil olmuş, afiyetin beni bürümüştür.

– Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

-Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz.PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) nurundan,şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin.

-ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

-Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…