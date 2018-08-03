CUMA MESAJLARI 2018: En yeni, bu cuma gününe özel resimli cuma mesajları

İslam alemi bir cumayı daha yaşamaya hazırlanıyor. Cuma gününe özel en anlamlı, en güzel resimli cuma mesajlarını toparladık. Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güncel cuma mesajlarını sizler için derledik. Cuma günleri sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar cuma mesajları araması konusunda sosyal medya üzerinden yoğunlukla arama yapıyorlar. İşte WhatsApp, SMS, Facebook'ta en çok atılan mesajları…İşte Ağustos ayının bu ilk cumasında tüm sosyal medya platformlarından paylaşabileceğiniz en anlamlı cuma mesajları haberimizde... Herkese hayırlı cumalar dileriz.

3 Ağustos en yeni en anlamlı en farklı Cuma mesajları haberimizde! Cuma günlerin gelenekselleşen cuma mesajları için vatandaşlar Google üzerinden cuma mesajları araması yapıyor. Cuma mesajları sabahın ilk saatlerinden itibaren Google üzerinden aranılmaya başlandı. En anlamlı, kısa, uzun, güncel, güzel, yeni ve resimli cuma mesajlarını sizleri için hazırladık. İşte 3 Ağustos 2018 cuma gününe özel anlam dolu ve resimli cuma mesajları…

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3 AĞUSTOS CUMA MESAJLARI

– Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

– Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

Mü'min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı cumalar.

Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı nurlu cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle cumanız mübarek olsun!



MÜSLÜMANLAR CUMA GÜNÜ NELER YAPAR?

Müslüman inancına sahip kişilerin cuma günü yapmaları gerekenler şöyle sıralanmıştır;

1- Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istigfar etmeli. Kur'an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı. Bir hadis-i şerifte, (Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir) buyurulmaktadır. (İsfehani)

2- Cuma gecesi ehli ile gusletmeli. Peygamber efendimiz, (Cuma günü gusledenin günahları affolur) buyurmaktadır. (Taberani)

3- Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı.

4- Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli.

5- Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli.

6- Cuma günü çok salevat-ı şerife getirmeli. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

7- Ana babanın ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]

8- Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine “Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür” derler.) [Deylemi]