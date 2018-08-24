CUMA MESAJLARI: Kurban Bayramı’nın son gününe özel en yeni, farklı, resimli cuma mesajları…

Kurban Bayramı'nın son gününde bir cumaya daha eriştik. İki mübarek günün bir arada yaşandığı bugünde sevdiklerinizi mutlu etmek hem bayramın hem de cuma namazının coşkusunu paylaşmak için sizler için en anlamlı en güzel en yeni, en farklı cuma mesajlarını derledik. İşte eş dost akrabalarınızı mübarek bayram günü mutlu edecek 24 Ağustos 2018 cuma mesajları...

İslam alemi için haftanın en önemli günü cuma bayramın son günü ile birleşti. Ham anlamı hem manevi duygusunu iki kat artıran bugünde tüm Müslümanlar ibadetleri için camileri dolduracak. Tüm arkadaş,eş,dost ve sevdikleriniz için derlediğimiz cuma mesajları ile onları mutlu edebilir, bu mübarek günde dualarını alabilirsiniz. İşte Kurban Bayramı’na özel cuma mesajları…

24 AĞUSTOS 2018 CUMA MESAJLARI

-Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım

-Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah”a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız.Cumanız mübarek olsun..

-Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun…

-Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

-Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

-Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

-Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne. Hayırlı Cumalar!

-Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.

-Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

-Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

-Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

-Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

-Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun.

-Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

-İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! Allah-ü teâlâ bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

-Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

-Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de Aff Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…

-Ya Rabbi! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte “AF” diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.