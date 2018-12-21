Cuma namazı İstanbul, İzmir, Ankara’da saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta? 21 Aralık namaz vakitleri…

Cumanız mübarek olsun. Bir mübarek cuma gününe daha uyandık. İbadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın edecek Müslümanlar cuma kaçta okunuyor, ezan saati kaçta? sorusunun yanıtını arıyor. Herkese hayırlı cumalar dileriz! "Bugün cuma kaçta okunuyor?" sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Tüm Türkiye mübarek cuma namazına hazırlanıyor. Cuma günü camileri doldurarak ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam alemi bugün "Cuma namazı saat kaçta?" ve "Ezan ne zaman okunuyor?" sorularına cevap arıyor.

İslam alemi bir cuma gününe daha erişti cuma namazı vaktini merakla araştırıyor. Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla cuma namazına hazırlanan vatandaşlar, cuma namazı saatini ve namaz vakitlerini inceliyor. 21 Aralık tarihinde cuma namazının saat kaçta kılınacağını haberimizden görebilirsiniz…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bilindiği gibi, Cuma namazı saati Türkiye’nin 7 bölgesi ile 81 ilinde değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa ve Trabzon gibi büyük illerimizde cuma namazı saat kaçta?

İSTANBUL: 13:08

ANKARA: 12:52

İZMİR: 13:15

AYDIN: 13:12

BALIKESİR: 13:12

ANTALYA: 13:12

KAYSERİ: 12:42

TRABZON: 12:25

ERZURUM: 12:19

DİYARBAKIR: 12:23

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285)