5 Ekim cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri ve ezan saati

Müminlerin cuma günü geldi ve inanlar cuma namazı saati camileri dolduracak. Birçok kişi hazırlıklarını yapacak ve cuma namazına gidecek. Bu mübarek günde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar cuma ezanı saat kaçta araştırıyor. Peki İzmir, Ankara ve İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı ezan saati, tüm şehirlerimiz için il il cuma namazı vakitleri ve ezan saatleri haberimizde. İslam alemi bir cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Cuma gününü ibadetlerini yerine getirecek olanlar cuma saatini bekliyor. Peki cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul İzmir ve Ankara’da cuma ezanı vakitleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bugün, 5 Ekim Cuma günü, diyanete göre cuma namazı vakti Ankara’da 12:43, İstanbul’da 12:59, İzmir’de 13:06… Bugün İslam alemi için büyük önem taşıyan cuma günü. Dini görevlerini yerine getirecek vatandaşlar cuma gününü gelmesi ile cuma namazı ibadetlerini de namaz vakti geldiğinde yerine getirecek. Cuma günleri namaza yetişmek için işlerini ayarlamak isteyen vatandaşlar cuma namazı saat kaçta sorularına cevap arıyor. İşte il il cuma namaz vakitleri…

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

CUMA NAMAZI VE MÜBAREK CUMA GÜNÜ

Cuma günü müminlerin hatalık bayramı sayılır. O gün yapılan ibadetler diğer günlere göre daha büyük sevap kazandırır. Kılınan Cuma namazının fazileti pek büyüktür. Müslümanlar Cuma günü banyo yapar, en temiz elbiselerini giyer, en güzel kokularını sürünüp, güler yüzle sokağa çıkarlar. Cuma için ezan okunduğu vakit her türlü işlerini bırakarak camilere koşarlar.

DİYANET İŞLERİ İL İL NAMAZ VAKİTLERİ…

Zira Yüce Allahımız: “Cuma günü namaz için çağrıldığınızda hemen Allah’ın zikrine koşun. Alışverişi bırakın” buyurmuştur.

Cuma Namazı, müslüman erkeklere farz olan bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim’de, olduğu, mutlaka kılınması gerektiği açık açık emredilmiştir. Vakti, öğle namazının vaktidir. Cuma günleri öğle namazı vaktinde bu namaz kılınırsa, öğle namazı da kılınmış sayılır. Dört rekat ilk sünneti, iki rekat farzı, dört rekatta son sünneti vardır. Bu dört rekatlık “Vakit Sünneti” kılmak sevaptır. Farz kılınmadan önce imam minbere çıkıp hutbe okur. Bu hutbenin okunması ve dinlenmesi de Cuma Namazı’nın farzlarındandır.Cuma namazı kadınlara farz olmadığı halde eğer onlar da cemaatle birlikte Cuma’yı kılarlarsa öğle namazını kılmış sayılırlar.

Cuma namazı hür ve serbest olmayanlara, yolcu olanlara, hasta olanlara, kör olanlara, ayakları olmayan sata kimselere farz değildir. Ama bunlar Cuma’yı kılarlarsa büyük bir sevap kazanırlar.