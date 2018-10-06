Cumartesi Anneleri’ne desteğe gelen HDP’li Hüda Kaya’ya polisten sert müdahale

Cumartesi Anneleri'nin 706'ncı hafta eylemine katılan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın polis tarafından darp edildi. İzinsiz olduğu gerekçesiyle eyleme müdahale eden polisin HDP'li Kaya'yı iterek uzaklaştırdığı o an ise kameralara yansıdı.

Gözaltında kaybedilen yada öldürülen yakınları için Galatasaray'da Meydanı’nda her cumartesi düzenledikleri oturma eylemleri 700. haftada yasaklanan Cumartesi Anneleri o günden bu yana İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul şubesi önünde toplanarak oturma eylemi yapıyor.

Ancak polis izin olduğu gerekçesi ile burada yapılan eyleme de müdahale müsade etmiyor. Bu hafta destek için İstanbul İHD önünde bir araya gelenlerle polis arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında basın açıklamasına müsaade etmeleri için polislerle diyalog kuran HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ise bir polis memurunun sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Kaya’yı kolundan tutarak ser bir şekilde iten polise bir başka meslektaşı ve eyleme destek verenler müdahale etti. Polise tepki gösteren CHP ve HDP milletevekilleri ise, “Bir milletvekiline nasıl davranıyorsunuz?” diye sordu. Hüda Kaya ise kendisini iten polise vurmaya çalıştı.

Aynı sırada CHP İstanbul milletvekili Sera Kadıgil ve başka bir polis arasında da tartışma yaşandı. Polise milletvekili olduğunu söyleyen Kadıgil, “Seni tanımıyorum” yanıtını aldı. Kadıgil polisi milletvekili olduğuna rozetini göstererek ikna edebildi.