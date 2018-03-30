Cumartesi yaz gibi ama pazar yine geliyor… İşte il il Meteoroloji’den hava durumu haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yarın yurdu güneşli bir hava bekliyor. Son dakika tahminlerine göre cumartesi güneşli seyredecek olan hava duurmu pazar bazı illerimizde yerini yağmur yağışına bırakacak...

Hafta sonu geldi ve hafta sonu planlarını yapmaya başlayan vatandaşlar hava durumunu merakla araştırmaya başladı. Cumartesi günü yurdun dört bir yanından güneşli havaya dair haberler gelirken pazar günü Türkiye kuzey bayıdan gelen yağışlı bir havanın etkisi altına girecek. Yağışlara rağmen sıcaklıklar düşmeyecek.

HAVALAR ISINIYOR ANCAK YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Pazar günü yurdun kuzey batısını etkileyecek olan yağışlara rağmen sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Yağmur haftanın kalanında aralıklarla sürecek.

BATI ISINIYOR, DOĞU SERİNLİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre: İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Kilis, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise Doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, batı bölgelerde 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.