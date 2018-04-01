Cumhur İttifakı’na yüzde 0.05’lik ‘1 Nisan’ desteği

Son seçimlerde sadece 26 bin oy alan ve yüzde 0.05’lık oyu bulunan Liberal Demokrat Parti (LDP), bir günlüğüne Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı aldı. 1 Nisan şakası olarak yapılan açıklamada, “Türk siyasetinde sıklıkla görünen ve seçmence takdir edilen bu ‘fırıldak politikası’ tornistan kararımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız” denildi.

1 NİSAN DESTEĞİ: Besim Tibuk'un kurucusu olduğu LDP, sürpriz bir destek açıkladı. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 0.05'lık oyu bulunan LDP, “Kutsal Cumhur İttifakına destek veriyoruz” açıklaması yaptı. Sürpriz desteğin 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldı. İşte LDP'nin o yazılı destek açıklaması;

NAL TOPLADIK, ALAY KONUSU OLDUK: “Liberal Demokrat Parti Başkanlık Divanı yaptığı toplantı sonrası 2019 seçimleri için AKP, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını duyurdu. Kararda; ‘Liberal demokrasinin temeli ‘bireysel özgürlükler ve onları koruyacak güçlü bir adalet ve hukuk devleti' kavramlarını savunmak partimize siyasette yıllardır nal toplattı, bizleri toplumda alay konusu yaptı.

KUYRUĞA TAKILARAK MECLİS'E GİRECEĞİZ: Bu nedenle LDP Başkanlık Divanı partinin mevcut politikalarını gözden geçirmiş ve ‘yerli ve milli' politikaları benimsemiş, maneviyatçı, kafatasçı dinci, ‘her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan milliyetçilik' ilkelerini savunan, kendisi gibi düşünmeyenleri cumhurdan, yani halktan, saymayan Kutsal Cumhur İttifakını destekleme ve yüzde 0.5 oyuyla iktidar partisinin kuyruğuna takılıp Meclis'e bu şekilde girmeyi deneme kararı almıştır.

2 NİSAN'DA DESTEK YOK: Türk siyasetinde sıklıkla görünen ve seçmence takdir edilen ve ‘fırıldak politikası' tornistan kararımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız' dendi. Partiden yapılan yazılı açıklamada bu kararın 1 Nisan 2018 günü geçerlikte kalacağı, 2 Nisan sabahı ise tümüyle yürürlükten kalkacağı vurgulandı.”