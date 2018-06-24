24 Haziran seçimleri Cumhur İttifakı oy oranı | Cumhur İttifakında kimler var?

Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye’de ilk kez siyasi partiler ittifak kurarak seçime girebiliyor. Cumhur İttifakı seçimlerden önce oluşan ilk ittifak. Peki Cumhur İttifakında kimler var? İşte Cumhur İttifakı oy oranı…
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP-MHP ittifakının adının ‘cumhur’ olacağını açıkladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, 30 Kasım’da katıldığı bir canlı yayında ittifakı çizerek anlatmış ve “adına ‘cumhur ittifakı’ diyelim” demişti. Daha sonra Cumhur İttifakına Büyük Birlik Partisi (BBP) de dahil oldu.
Açılan Sandık Oranı: 69.75%
Cumhur İttifakı 56%