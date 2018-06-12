Cumhur İttifakı’nda neler oluyor?

24 Haziran'a sayılı günler kala MHP Lideri Bahçeli ile AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş arasındaki atışma kulislerde büyük yankı uyandırdı. 'Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var?' sesleri yükselirken Türkeş'in "Af konusu gibi bir konuda ayrı düşünceler, kırgınlıklar oluşturarak işi sıkıntıya sokabilir." sözlerine yanıt Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, "İttifakın seçimden sonra dağılacağı yönünde bir görüşe ben katılmıyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’li vekillere yönelik “MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın. Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir.” sözleri büyük yankı uyandırmış, ‘Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var?’ sorusu akıllara gelmişti. Kulislerde Bahçeli’nin bu sözlerle kimi kastettiği konuşulurken öne çıkan isim eski MHP’li, AKP’li vekil Tuğrul Türkeş oldu.

“BAHÇELİ ELLERİ TİTREYEREK BAĞIRIYOR”

24 Hazirana sayılı günler kala Bahçeli’den gelen bu kritik çıkışa katıldığı bir televizyon programında yanıt veren Türkeş, MHP Lideri Bahçeli’ye tepki göstererek “Geçen gün Bahçeli elleri titreyerek bağırıyor kürsüden ‘AK Parti adaylarını uyarıyorum’ diye. Sayın Bahçeli senin MHP adaylarını uyarman lazım, sahada yanlış bilgiyi veren onlar.” dedi. ‘Cumhur İttifakı’nın akıbetine ilişkin de konuşan Türkeş “Af konusu gibi bir konuda ayrı düşünceler, kırgınlıklar oluşturarak işi sıkıntıya sokabilir.” yorumunda bulundu.

SEÇİMDEN SONRA İTTİFAK DAĞILACAK MI?

MHP cephesinin yanıt vermediği Türkeş’e ilk tepki Başbakan Binali Yıldırım’dan geldi. Habertürk TV yayınında seçim sürecine ilişkin sorulara yanıt veren Başbakan Yıldırım, ‘Seçimden sonra ittifak dağılacak mı?' sorusuna; “Münferit şeyler de olabilir, bunu genele yaymak doğru olmaz. Cumhur İttifakı iyi gidiyor hiçbir sıkıntımız yok. Özü başlangıcı 2016 Ekim'dir. Bahçeli'nin ‘Siyasetteki tıkanıklık yürümüyor, fiili durumun anayasal sürece getirilmesi lazım' diyerek başlattığı bir süreçtir. Bunların hepsi 15 Temmuz'dan sonra ittifakın temelleri atıldı. Nihayet 24 Haziran seçimleri öncesi de yasal alt yapısı hazırlandı, yolumuza devam ediyoruz. Sahada ittifakın ruhunu zedeleyen bir şey ile karşılaşmadık. Biz bir sıkıntı yaşamadık” şeklinde cevap verdi.

TUĞRUL TÜRKEŞ'İN İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Sözlerini sürdüren Yıldırım, “Biz bir ittifak kurduk bununla seçime gidiyoruz. Biz aynı parti değiliz dolayısıyla her konuda aynı düşüneceğiz diye bir şey yok. Ortak cumhurbaşkanı adayımız var bu konular değişmez birlikteliğimiz. Seçimden sonra gayet tabi devam edecek. Tuğrul Bey ile görüşmedik. İttifakın seçimden sonra dağılacağı yönünde bir görüşe ben katılmıyorum. Şunu ifade etmiş olabilir Tuğrul bey Ülkücü taban iktidarda olmak ister belki onu ifade etmiştir. Mutlaka ittifakın ruhuna uygun bir tablo görebiliriz. İhtiyaç olan alanlarda mutlaka birlikte çalışma fırsatı var. Bence hiç olmamış şeyler üzerinde sonuç elde etmenin anlamı yok” ifadelerini kullandı.

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