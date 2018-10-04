“Cumhur İttifakı’nın önü kesilmek isteniyor”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Af meselesi bahane edilip, Cumhur İttifakının bir MHP ipoteğine dönüşebileceği fitnesi ortaya atılmaktadır. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı zaferinin önü kesilmek istenmektedir’’ dedi.

‘'Cumhur İttifakının yararlarını ortadan kaldırmaya, Türkiye'nin uçuruma yuvarlanmak üzere olduğu bir zeminde teşekkül eden millî mutabakatı baltalamaya yönelik abes çıkarımları kamuoyunun dikkate almayacağından eminiz'' diyen Yalçın şunları söyledi:

‘'Af meselesinin Cumhur İttifakı üzerinden değerlendirilmesi yanlıştır. 160 binden fazla kişiyi ve bunların ailelerini ilgilendiren bir yasa teklifinin hukuki, sosyal ve insani taraflarını tartışmak dururken, meselenin şeytani bir bakış açısıyla değerlendirilmesi sağlıklı değildir. ‘Yasada teknik hata yapılacak. AYM eşitlik ilkesi gereği yasayı genişletecek. FETÖ ve Adnancılar da çıkacak. Biz yapmadık AYM yaptı diyecekler. Tezgâh bu' türünden saçma sapan iddialar, kara mizahtan farksızdır. Bu yasa teklifi, Cumhur İttifakı açısından bir siyasi kriz oluşturmaz. MHP'nin maksadı bir genel af çıkarmak değil, kader mahkûmlarının topluma kazandırmaktır''