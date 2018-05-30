Cumhurbaşkanı adaylarının sosyal medya karnesi

DigiLUP’ın verilerine göre, bir haftada hakkında en çok sosyal medya paylaşımı yapılan Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan oldu. Erdoğan'ı Muharrem İnce, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş takip etti.

Seçim çalışmalarını hızlandıran cumhurbaşkanı adayları, sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor. Bir hafta içinde altı cumhurbaşkanı adayı hakkında sosyal medyada 3 milyon 117 bin paylaşım yapıldı. Medya Takip Merkezi'nin (MTM) sosyal medya çözümü DigiLUP'ın verilerine göre, hakkında en çok paylaşım yapılan Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

* Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 1 milyon 315 bin paylaşım yapıldı.

* CHP'nin adayı Muharrem İnce 1 milyon 92 bin 148 tweet'e konu oldu. İnce'nin sosyal medya yansımalarında yüzde 74 artış oldu. Özellikle CNN Türk'te Seçime Doğru Özel programındaki açıklamaları ve yeni vaadleri, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek, paylaşımlara yansıdı.

* İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener hakkında 280 bin 852 paylaşım yapıldı.

* HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkında 201 bin 922 paylaşım yapıldı.

* Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu, 181 bin 703 sosyal medya paylaşımı yapıldı. Karamollaoğlu internette E-Miting de yapıyor.

* Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek hakkında 45 bin 444 sosyal medya paylaşımı yapıldı.

(Bianet)