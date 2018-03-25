Cumhurbaşkanı AKP kongresinde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da AKP il kongresinde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun’da AKP Giresun il kongresinde konuşuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından önemli satırbaşları;

Sizlere söylemiştik, Uzun ince bir yoldayız. Durmak yok yola devam dedik. Biz bu hak yolda son nefesimize kadar yürüyeceğiz. Bize bu yakışır. Ak kadrolar, dağ taş demediler, ne yapılması gerekiyorsa yaptılar. Milletimize hizmete devam edeceğiz. Çünkü biz bu yola baş koyduk. Bunlar için varız.

Afrin harekatı ile yeniden bir diriliş harekatı içine girdik.

Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayacağız. Tüm Karadeniz’i kalkındıracağız. Daha neler olacak neler. İnsanlarımızı ayırt etmeyeceğiz. Herkese eşit yaklaşacağız. Ülkemizi böldürmeyeceğiz. PKK’sı falan bizi bölmeye çalıştı. Ama biz onları açtıkları çukurlara gömdük. Suriye’ye kaçtılar kovaladık. Fırat Kalkanı’nda kovaladık. Afrin’de de kovaladık gördünüz. Teröristlerin inlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Girdik. Onları oraya gömdük mü? Gömdük. 3 bin 700’ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz.

Yok paralel devletmiş bilmem ne… Hepsini bozguna uğrattık. Amerika’ya, Pensilvanya’ya kaçtılar. Ama onları Amerika’ya kadar kovalayacağız. Çünkü onlar bu milleti bölmeye, yok etmeye çalıştı. Ama başaramadılar.

16 Nisan halk oylamasın yüzde 62 oy oranı ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ezici bir destek veren Giresunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Giresun 16 Nisan’da kendisine yakışanı yaptı. Türkiye ortalamasından 10 puan fazla orana sahip olan Türkiye’nin geleceği için büyük bir işe imza attı.”