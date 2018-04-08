Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 bin 17 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt AKP kongresinde konuştu. Erdoğan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı ve "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 17 oldu. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilenlerin sayısı 327 oldu, yurt içinde etkisiz hale getirilenlerin sayısı 154 oldu." dedi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından özetle önemli satırbaşları;

“Siirt’in eniştesi olmaktan gurur duydum. Ne zaman başımız dara düşse Siirt bize her zaman sahip çıktı. Biz Siirt’in Cumhurbaşkanlığı sistemine şöyle çok yüksem bir destek vermesini bekliyorduk ama maalesef oy oranları Siirt genelinde yüzde 48’de kaldı. Türkiye 2019’da siyaset tarihinin kritik seçimlerinden birine sahne olacak. Türkiye’nin 2019 seçiminden alnının akı ile çıkmaktan başka şansı yoktur. 2019 seçimlerinde Siirt’ten Tıllo ve Şırvan gibi sandıkları patlatmasını bekliyoruz. Tüm Siirtli kardeşlerimizden bir söz almak istiyorum, 2019 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

Gençler iki yılı bulmaz Siirt Üniversitesi’ne tıp fakültesini kuruyoruz ve böylece tıp konusunu Siirt’te halledeceğiz. Biz geldiğimizde Siirt’te üniversite var mıydı? Biz dedik ki üniversiteyi buraya getirelim. Biz birileri gibi istismar siyareti değil hizmet siyaseti güdüyoruz. Partimizin değil milletimizin geleceğini düşünerek çalıştık çabaladık.

İbret alınmayan ders çıkarılmayan tarih tekerrür eder. (Biji serok Erdoğan sloganları) Gençler beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Fırat Kalkanı harekatını ve Afrin Harekatını gördük değil mi? Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 17 oldu. Kuzey Irak’ta etkisiz hale getirilenlerin sayısı 327 oldu, yurt içinde etkisiz hale getirilenlerin sayısı 154 oldu.

Bizden önce devleti yönetinlerin büyük bir kısmı geçmişinden ders almadılar. Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Burada yaşı 50’nin üstündeki vatandaşlarımız hatırlar bir dönem kıyak emeklilik diye bir şey çıkardılar. O zaman SSK’nın başındaki zat ana muhalefet partisinin lideri bu işin başındaydı. Bay Kemal sen yaptın bunu. Peki bu kıyağın faturasını kim ödedi? Elbette biz ödedik. Bu genel Müdürün basiretsizliği sebebiyle soyup soğana çevrilen SSK’yı biz ayağa kaldırdık. SSK’ya bağlı hastaneler pislik içinde yüzerken bu zat Savaş Ay’ın programında pişkince sırıtıyordu.

Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi 3.5 kat büyüttük, bugüne göre ülkemizi en az iki kat daha büyütmemiz gerekiyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde eli kanlı katillerin musallat olduğu ilçelerimizde emniyet ve güven getirdik. Kan ve gözyaşı ile anılan şehirlerimiz eğitim ve başarılarıyla anılıyor. Siirt’te olduğu gibi bölücü örgütün cebine akan gelirler vatandaşlarımıza dönüyor. Belediyecilik alanında tüm illerimiz kendilerine yakışan hizmetlere kavuşuyor. Nereden nereye? Bu huzur ve güvenlik ikliminin bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Milletin verdiği yetkiyi kim bunu yapıyorsa karşısında devleti yargıyı güvenlik güçlerini bulur. Gazi Meclis’in çatışı altında kim terör seviciliği yapıyorsa karşısında milleti bulur. Belediyenin imkanlarını sokak çetelerinin emrine verenlerin yeri başkanlık koltuğu değildir. Bu milletin imkanlarıyla devlet düşmanlarının palazlandırılmasına asla izin vermeyiz.

Bu ülkede 81 milyon benim kardeşimdir. bizi Allah yaratmadı mı? Yaradılanı yaradandan ötürü sevmek zorunda değim miyiz. Hiç kimse benim aşiretim, benim şuyum buyum. Bırakın bu işi hepimiz Türkiye Cumhuriyetinin çatışı altında hep birlikte Türkiye olacağız.

Karşımıza geçip teröristlerin ağızlarıyla konuşanlara da cehenneme kadar yolunuz var diyorum.”