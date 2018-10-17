Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Türkiye Kral Selman’a yardımcı oluyor…

Tüm dünya Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolması olayına kilitlenmişken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'ten ilginç bir köşe yazısı geldi. Yazısında, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı olayı nedeniyle zor durumda olduğunu ifade eden Çevik, Türkiye’nin ise Cemal Kaşıkçı vakasını fazla deşmeyip Suudi Arabistan Kralı Selman’a yardımcı olduğunu dile getirdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda kaybolması olayını bugün yayınlanan köşesine taşıdı. Olayın Suudiler açısından içinden çıkılmaz bir noktaya geldiğini belirten İlnur Çevik, Türkiye’nin olaydaki rolü üzerine de ilginç bir tespitte bulundu.

Çevik, “Türkiye gerçekten kıymetini bilene iyi dost.” diyerek bitirdiği yazısında şu ifadelere yer verdi:

Suudi Arabistan şu veya bu şekilde gazeteci Cemal Kaşıkçı yüzünden gerçekten işin içinden çıkılmaz bir noktaya geldi… Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna iki hafta önce giren ve yok olan Kaşıkçı yüzünden bütün dünya şimşekleri Suudi kraliyet ailesinin üzerine hedeflemiş durumda…

Bu işlerden sorumlu olabileceği düşünülen ve son yıllarda Orta Doğu'da ve kendi ülkesinde at oynatan Veliaht Prens Selman bir anda sessizliğe bürünüp ortadan kayboldu ve direksiyona “kriz çözücü” olarak Kral Selman bin Abdulaziz geçti…

Amerikan basınına göre, Suudiler Kaşıkçı'yı sorgularken “kazara” öldürdüler ve yakında bunu açıklayacaklar…

Kral Salman, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü ve dün de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yüz yüze görüşerek uluslararası bu skandalı nasıl çözeceklerini tartıştılar…

Hatta Trump Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve bundan “serseri katillerin” sorumlu olabileceğini söylüyor… Yani artık bu işin bir cinayet olduğunu, bunun Suudi “serseriler” tarafından işlendiğini tahmin ediyor…

Yani birileri Kral Selman'ın bilgisi dışında bir şeyler yapmış…

Türkiye kendisine tepeden bakan, hatta PYD'ye ve YPG'ye yardım eden, Birleşik Arap Emirlikleri ile ülkemize karşı bazı fitnelerin içine girdiği sanılan Veliaht Prens Selman'ın yaptıklarına karşı bu olayı kullanıp dünyayı Suudilerin başına yıkmak yerine yine Kraliyet ailesine dostluğunu gösterip olayı fazla deşelemeden, aksine iyi niyetle adımlar atarak Kral Selman'a yardımcı oluyor…

İşte bu yüzden Kral Selman, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp teşekkür etti. Türkiye gerçekten kıymetini bilene iyi dost.