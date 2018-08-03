Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.Erdoğan konuşmasında vatandaşlara "Gelin yastık altından dövizlerinizi, dolarlarınızı, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL’ye nakde dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun" diye çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezindeki toplantı solununda yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programda 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planının ilk aşamasını açıkladı. Programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıttı.

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor. Programda bütçe ve kamu maliyesiyle ilgili atılacak adımlar da bulunuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine resmen geçtiğimiz 24 Haziran seçim sonuçlarının milletimize hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Geçmişteki öreneklerinden farklı olarak bu dönüşüm tamamen demokratik sistem içinde gerçekleşmiştir.

Yeni yönetim sistemimizin demokrasi tarihimizin zirvesini oluşturduğuna inanıyorum. Muhtıralar türlü müdahaleler geriye doğru baktığımızda pek çoğunu üzüntüyle karşıladığımız nice acı hadiselerin böyle bir demokratik olgunluğa erişmiş olmamızı en büyük kazanımımız olarak görüyorum.

Malazgirt’te özellikle kazanılan zaferle Sultan Alparslan’dan başlayarak, Anadolu Selçuklu Devleti’ni kuran Süleyman Şahı, Ertuğrul Gazi’yi, Sultan Birinci Murat Hüdevendigar’ı, Fatih Sultan Mehmet Han’ı, Yavuz Sultan Selim Han’ı devleti yıllarca ayakta tutan Sultan Abdulhamit Hanı, Kurtuluş savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Adnan Menderesi, rahmetli Turgut Özal’ı ve ismini hatırlamadığım emeği geçmiş ecdadımızın her birini yad ediyorum. Amacımız ecdadımızdan aldığımız emaneti daha da yükseğe çıkaracarak daha da ileriye taşımaktır.

“İLK İŞ YENİ TEŞKİLAT SİSTEMİNİ OLUŞTURDUK”

Mecliste ettiğimiz yeminle birlikte sistemin fiilen başladığı 9 Temmuz’dan bu yana gerek ben gerek arkadaşlarım yoğun bir mesai içindeler. Bir yandan sistemin mimarisini oluşturuyor, diğer yandan verdiğimiz sözlerin programlarını hazırlıyoruz. Tüm bunları devlet işlerinde, millete sunulan hizmetlerde en küçük bir aksamaya meydan vermeyecek şekilde yürütüyoruz. Anayasa değişikliğine uygun şekilde ilga edilmesi gereken kanunları yürürlükten kaldırdık. İlk iş olarak cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlıklarımızın yeni teşkilat yapısını oluşturduk.

“2023 STRATEJİK PLANINA BAŞLADIK”

Bakan yardımcılarımızın büyük bir bölümünü atadık. Yeni kurulan başkanlıkların ve ofislerin işler haline getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bugün de ilk 100 günlük programımızı sizlerle paylaşıyoruz. Orta vadeli programı ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planlıyoruz. 2019 – 2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarımıza başladık. Kasım ayına kadar bunu tamamlamayı planlıyoruz. Programımızın koordinasyonunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yönetti. Cumhurbaşkanlığı manifestosunda ve Ak Parti seçim beyannamesinde yer alan taahhütlerimizi baştan sona gözden geçirdiler. Bütçeleri ile bir araya getirdik. Aslında ilk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerinde.

“100 GÜNDE 400 PROJE ATEŞLEYİCİ GÜÇ OLACAK”

Burada sadece bazı başlıkları görsel malzeme eşliğinde ifade edeceğiz. Cumhurbaşkalığımıza ve bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımızın 100 günde yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçireceği bu 400 proje adete yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır. Mevcut bütçe imkanlarıyla yürütülebilmesine dikkat ettik. AK Parti iktidara geldiğinden beri bütçe disiplinine önem veren bir parti olmuştur. Önümüzdeki dönemde de inşallah aynen devam edeceğiz. Yeni yönetim mimarimizi oluştururken tüm kurumları, ilgili bakanlıklar bünyesinde toplamaya özen gösterdik. Genelkurmay, Diyanet, MİT, Savunma Sanayi gibi belli yerler dışındaki tüm kurumlar faaliyet alanlarındaki bakanlıklar bünyesinde çalışmalarını sürdürecek.

“KAMU İŞLERİ HIZLANACAK “

Cumhurbaşkanlığının kendisinin doğrudan yürüteceği faaliyetleri de bu doğrultuda sınırlı tuttuk. Bu projelerden biri vatandaşların kamu işlerini hızlandıran ve maliyetleri azaltan e-devlet sistemini etkinleştirmek olacaktır. Bir başka proje de tüm icraat, plan ve projelerin takibini sağlayacak sistemi en kısa sürede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurmak. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurumlarımızın her birinin elbette 100 günde gerçekleştirmeyi istedikleri hedefleri var. Bunlara savunma sanayi içinde çok önem veriyorum.

“KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ”

Türkiye’nin her alanda tehdide ve baskıya maruz kaldığımız bir dönemde kendi göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma bizim için kıymetlidir. Bu projeler lazer silahından uydu ve uydu fırtlatma projelerine, insansız hava aracı, helikopter motoru ve muharip savaş uçağı tasarımından mühimmata kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Geçtiğimiz 5 yılda yaşananlar savunma sanayisinin önemini gösteriyor. Güçlü ordu demek hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühimmatına ve yazılımına kadar sizin kontrolünüzde donanıma sahip bir ordu demektir. Göreve geldiğimizde yüzde 25 kendi kaynaklarımızla savunma sanayisinde bir güce sahipken bu, yüzde 65’e ulaşmıştır. Hala kat etmemiz gereken çok yol olduğunu biliyoruz. Savunma sanayisi projelerinden asla taviz vermeyeceğiz.

“YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASINA GEÇİYORUZ”

Açtığımız 242 yeni adalet binası, geliştirilmiş elektronik yargı ağı, çeşitlendirilmiş hak arama yolları, arttırılmış personel sayısı, sesli ve görüntülü ifade alma sistemleri ülkemizde adaletin tesisinde adeta devrim yapmış bir bakanlığımızdır. Bunca reforma rağmen FETÖ’nün yargı sistemimizde yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe kat ettik. Bakanlığa sızmış terör örgütü mensuplarını büyük ölçüde temizledik. Ama daha bitmedi. Yapacağımız daha çok şey var, bu virüslerin temizlenmesi gerekiyor. 100 günlük icraat programı çerçevesinde yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Böylece soruşturma ve yargılamaların önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanmasını amaçlıyoruz.

“MAHKEMELERİN İŞ YÜKÜNÜ AZALTIYORUZ”

Savcılık mahkeme ve icra müdürlükleriyle emniyet birimleri arasındaki yazışmaların kendi sistemleri arasında entegre edilmeli. Bu birimler arasında yılda yaklaşık 6 milyon yazışma düşünüldüğünde yeni sistem gerçekten çok önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır. 40 milyon tebligattan 28 milyonunun eklektronik ortamda gerçekleşmesini mümkün kılan bir altyapı geliştiriyoruz. Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarını daha da etkinleştirerek mahkemelerin iş yükünü azaltıyoruz. Halen faaliyette olan Bursa, Adana, İzmir, Erzurum, Samsun, İstanbul ve Ankara adliye mahkemelerine ek olarak Konya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerini faaliyete geçiriyoruz. Bir sonraki hedef Kayseri, Trabzon, Diyarbakır ve Van bölge adliye mahkemelerini faaliyete geçirmek.



“CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNA KARŞI TAVİZ YOK”

Çocuklara karşı işlenen cinsel istirmar suçları konusunda toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz, sağlayacağız. Asla buradan taviz yok. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ismi uzun olabilir ama maksat derdimizi tam anlatalım. Bu bakanlığımız vasıtasıyla ülkede en büyük hizmeti verdiğimiz kesimlere hitap ediyoruz. Dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemine sahip ülkeyiz. Türkiye’de kendi iradesiyle tercihini başka yönlerde kullananlar dışında, sosyal güvenlik şemsiyesi dışında hiçbir vatandaşımız yoktur. Sağlık sigortası primini gücü nispetinde ödeyen ödüyor, ödeyemeyeni devlet üstleniyor.

“DEVLETİN MEMURA, İŞÇİYE BORCU KALMADI”

Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen tasarruf, teşvik ve konut edindirme ödemelerini iade ettik. Tasarruf teşvik fonu için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira, konut edindirme yardımı için 8 milyon kişiye 3,5 milyar lira geri ödeme yaptık. Bunu bizden önceki iktidarlar işçisinden memuruna kesmişti. Devlet, memuruna, işçisine borçlu olur mu, olmuştu. Bunları çok kısa zamanda ödemelerini yaptık. Hamdolsun memura, işçiye devletin borcu kalmadı.



KANAL İSTANBUL’UN İKİ TARAFINA BUTİK ŞEHİR

Kanal İstanbul projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Kanal İstanbul’un her iki tarafında butik şehirler kurulacak. Biz Kanal İstanbul projesini olmazsa olmaz olarak görüyoruz ve yapacağız.

MİLLET BAHÇELERİNDEN 5’İ 100 GÜNDE TAMAMLANACAK

Millet bahçelerinden ikisi Kayaşehir’de ve Baruthane’de, biri Esenler’de ve Konya’da bulunuyor. Millet Bahçeleri’nin 5’i 100 gün içinde tamamlanacak. 100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim edecek, 16 bin konut ve işyerinin temelini atacağız.

“SOSYAL YARDIMDAN ZİYADE İSTİHDAM”

Milletimizin her kesimine yönelik sosyal destek projeleri uyguluyoruz. Geçtiğimiz 16 yılda 242 milyar tutarında soyal yardım yaptık. Yeni dönemde sosyal yardım veri tabanı oluşturarak farklı kurumlar tarafından verilen hizmetleri daha etkin hale getiriyoruz. Çalışan ve emeklilerimiz insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyine çekme gayreti içinde olduk. Emeklilerimize taahhüt ettiğimiz 1000 liralık ikramiyenin ilkini ramazan bayramında ödemiştik. İkinci ikramiyeleri inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. Ne aldanan ne aldatan olacağız. 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz. Yeni dönemde sosyal yardımdan ziyade istihdama yönlendirecek yeni bir anlayışı öne çıkarmayı planlıyoruz. Mesleki eğitim kursları ve desteklerle vatandaşlarımızı üretken hale getirmenin onlara yapılacak en büyük ve kalıcı yardım olacağına inanıyoruz.



KADINLARA, GENÇLERE, ENGELLİLERE YENİ İMKAN

Önceliğimiz imalat ve bilişim sektörleri. İhtiyaçlarını tespit ettiğimiz hane sayısını 526 binden 826 bine çıkartıyoruz. Er ve erbaşların ailelerinden sağlık hizmetlerinden faydalanmasını temin ediyoruz. Engelli sağlık kurulu raporlarıyla ilgili sorunların çözümüne yeni bir sistemi bu dönemde hayata geçiriyoruz. Her yıl 100 bin gencimizin sosyal çalışma programlarından yararlanmasında ilk uygulamayı başlatıyoruz. İstihdamın arttırılması için işverenlere sağladığımız teşviklere ek olarak kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları genişletiyoruz.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ DEVAM EDİYOR”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ülkemizin çehresinin değişmesinde en önemli hizmetleri gerçekleştiren kurumlarımızdan önde gelenidir. TOKİ vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamında inşa ettiğimiz 837 bin konutla vatandaşlarımızın barınma sorunlarına öncülük ettik. Binalarımız gayet güzel, fiyatlar uygun. İnşallah bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde inşa edilecek ve böylece değişim dönüşüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Kentsel dönüşüm projelerimiz devam ediyor. Halen ülke çapında 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm çalışması sürüyor.



“YASTIK ALTINDAN DÖVİZLERİ ÇIKARIN”

Kişi başına milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin ekonomi alanında programlarını yavaşlattığı gerçektir. 15 Temmuz gibi hadiselerin hedefinde ekonomimizin de olduğu gerçektir. Ekonomi savaşıyla karşı karşıyayız. Biz bu savaştan da galip çıkacağız. Kamu kaynaklarının tek elde toplanarak uzun vadede yıllık 3-4 milyar lira gelir sağlanacak. Buradan milletimize sesleniyorum, yastık altından gelin dövizlerinizi çıkartın. Dolar ve avrolarınızı, altınlarınızı çıkartın. yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.



“Emlak Bankası tekrar faaliyete geçirilecek”

Şehircilik ve konut projelerinde 100 günde 17 bin konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek, 16 bin konut ve iş yerinin temeli atılacak.

Dar gelirliler için 15 bin 523 konut satışa çıkarılacak, 15 bin 506 konut inşasının ihalesi tamamlanacak. Satışı mümkün gözüken 50 bin kamu konutuyla ilgili envanter çalışması tamamlanacak, ilk etapta 5 bininin satışı için işlemlere başlanacak.

Emlak Bankası tekrar faaliyete geçirilecek, imar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemler tamamlanacak.

“Musul ve Basra Başkonsoloslukları faaliyete geçecek”

Dış politikada ise Suriye’de güvenli hale getirilen bölgelere dönen misafirlerin sayısı 250 bini bulacak. Musul ve Basra Başkonsoloslukları 100 günlük dönemde yeniden faaliyete geçirilecek. NATO’nun Irak’taki misyonuna, Türkiye’den bir komutan yardımcısı atanacak. İsrail devletinin hukuk ve insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek sürecek.

“4 ANKA ve 6 SİHA ordunun kullanımına sunulacak”

Savunma ve güvenlik alanında ise Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi; Jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alınarak güvenlik birimleri güçlendirilecek.

Sınırlardaki mayın ve patlamamış mühimmatlar sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmaları başlatılacak.

MİLGEM Projesi’nin 3’üncü gemisi Burgazada Korveti, 27 Eylül’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

Yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine alınacak. Milli insansız uçak ANKA’dan 4, SİHA’lardan da 6 adet daha ordunun kullanımına sunulacak.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan bugüne kadar askerliğe müracaat edememiş olanların da dövizle askerlik hizmetinden faydalanabilmesi sağlanacak.

Harita Genel Müdürlüğünün yerli harita-görüntüleme sistemleri olan HGM-Küre ve HGM-Atlas, tüm internet kullanıcılarının hizmetine sunulacak.

Düzensiz göçün önlenmesi çalışmaları için İstanbul-Tuzla, Kocaeli, Iğdır ve Kırıkkale’de 4 yeni geri gönderme merkezi daha kurulacak.

Elazığ ve Van’a ilave olarak Gaziantep’te de Jandarma Taktik İHA Komutanlığı kurulacak, Jandarmaya 2 genel maksat helikopteri ve 6 SİHA daha kazandırılacak.

FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital materyallerden 300 bininin daha incelemesi tamamlanacak.

Emniyet ve Jandarma 459 yeni zırhlı araçla takviye edilecek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan füzeler, hassas güdüm kitleri, elektronik kripto anahtarları gibi savunma sanayi projelerinin teslimi hızlandırılacak.

“30 kütüphane, millet kıraathanesine dönüştürülecek”

Turizm yeni pazarlara açılacak, Çin’in turizm pazarındaki payını artırmak için eylem planı hazırlanacak.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin ihalesi sonuçlandırılarak, kütüphaneye dönüştürülen Rami Kışlası’nın birinci etabındaki fiziki gerçekleşme yüzde 45’e çıkartılacak.

Kuleli Askeri Lisesi’nin müzeye dönüştürülmesi için gereken rölöve projeleri tamamlanacak.

30 kütüphane, millet kıraathanesine dönüştürülecek.

Yurt içi ve yurt dışında devam eden 9 restorasyon çalışması tamamlanacak, İzmir-Bornova, Sinop ve Tekirdağ’daki 3 yeni kültür merkezinin inşası bitirilecek.

“Yerli ve milli 5G için çalışmalara başlanacak”

Yüksek teknolojili ürünlere destek sağlamak için fon şirketleriyle protokoller imzalanacak. Türkiye Uzay Ajansı kurulacak, yerli ve milli 5G ve ötesi için çalışmalara başlanacak.

Yerli uydular için projeler geliştirecek, Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezi açılacak. Yüksek güçlü lazer silah sistemlerinin araca takılı testlerine başlanacak. Milli Güvenli Veri Depolama Sistemi, üniversitelerin ortak kullanımına sunulacak.

Milli güvenli mesajlaşma sisteminin testlerini, TAI, TÜBİTAK, BİLGEM, MAM gibi kritik kurumlarda gerçekleştirilecek. 3,5 milyon metrekare alanda kurulan Bilişim Vadisi’nin ilk etabının ikinci kısmı tamamlanacak.

Ar-Ge merkezlerinin sayısı yüzde 10, tasarım merkezlerinin sayısı yüzde 8 artırılacak.

“Üreticiye 50 bin koyun verilecek”

Kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 milyon lira destek sağlanacak. Damızlık koyun projesi kapsamında üreticilere, Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun verilecek.

8 bin 300 hektar alan daha sulamaya açılacak, 8 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlanacak.

Kralkızı-Dicle, Mardin-Ceylanpınar Ovaları, Suruç, Bozova gibi önemli sulama projelerinde biten kısımlar hizmete sunulacak. Diyarbakır-Ergani, Edirne Çokal Barajı 5’inci Kısım, Sivas-Divriği ve Alanya İçmesuyu Projeleriyle 344 bin vatandaşa temiz ve yeterli içme suyu sağlanacak.

Yaklaşık 40 bin hektar alanda daha arazi toplulaştırma çalışmaları bitirilecek.

Ergene Nehri’nin suyunu temizlemek için yürütülen proje kapsamında Marmara Derin Deşarj Sistemi tamamlanacak. Sudan’da ülkeye tahsis edilen 780 bin hektar tarım arazisini yatırımcılara açmak için 12 bin 500 hektarlık alanda kurulacak örnek çiftlikle ilgili ortak şirket faaliyete geçirilecek.