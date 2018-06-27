Saray’da kritik zirve

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ankara'da ilk kez bir araya geldi. Görüşme 40 dakika sürerken, Bahçeli'nin Erdoğan'ı tebrik ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda biraraya geldi.

Görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra MHP’den Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı da katıldı. Saat 16:00’da başlayan zirve 40 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ali İhsan Yavuz da hazır bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ise görüşmede Genel Başkan Yardımcılarından Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı'nın refakat ettikleri öğrenildi.

YAPILACAK İŞBİRLİKLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, “Görüşmede ittifakın bir çeşit yol haritası ele alınacak. İki parti önümüzdeki dönemde birçok konuda işbirliği yapacak. Kabinenin temel özellikleri dahil yapılacak işbirliği konuları değerlendirilecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de İstanbul’da bazı bakan ve bürokratların katılımıyla yeni döneme dair görüşmeler yapmışlardı.

“Seçim öncesi oluşturulan ittifaktaki AK Parti ve MHP seçim sonrası da ortak hareket edecekler. Uyum için bu görüşmeler ve bilgi alış-verişi gerekiyor” diyen aynı yetkili, bu dönemde iki parti yetkilileri arasında görüşmeleri devam edeceğinin altını çizdi.

Reuters’a daha önce bilgi veren yetkililer, AKP ve MHP’nin TBMM Başkanı ve İç Tüzük değişikliği ile başlayıp aradaki farklılıkları aşacak uzlaşmayı sağlamayı hedeflediğini belirterek, kabinede MHP’ye yakın isimler olabileceğini kaydetmişlerdi.

YSK kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz’da açıklayacak. Milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz’da TBMM’de yemin edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 9 Temmuz’da yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Aynı gün ya da bir sonraki gün ise Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

(Reuters)