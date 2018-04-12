Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkentray Açılış Töreni’nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaş Tren Garı'nda Başkentray Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4123 olduğunu bildirdi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

YEPYENİ BİR ULAŞIM AĞI KURDUK

Erdoğan, ‘Ankara’da metro konforunda hizmet verecek Başkentray’ın ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kayaş ile Sincan arasında çalışacak Başkentray’ı kullanacak arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Üçüncü banliyo hattımızı hayata geçirdik. Ankara’nın pek çok altyapısıyla birlikte şehrin iki ucu bu hatla birleşiyordu. Biz modern ulaşım ihtiyaçları doğrultuıusunda yepyeni bir ulaşım ağı kurduk. Ankara’ya iftiharla anılacak bir banliyo hat kazandırdık. Kayaş’tan Sincan’a 49 dakikada gidilmesini sağlayacak, Eryaman, Gar mesafesini de kısaltıyor. İlk başta 15 dakikada bir olacak trenin süresi, zamanla 5 dakikaya kadar indirilebilecek. Bu muhteşem katılım bu projenin önemini ortaya koyuyor’ şeklinde konuştu.

GENÇLERE ESKİ ANKARA’YI ANLATMAK ZOR

Erdoğan, ‘Sokakları pislikten geçilmeyen Ankara’dan, Başkent olan Ankara’ya geliyoruz. Bakın geldik demiyorum, geliyoruz. Her yer pırıl pırıl olacak, benim vatandaşımda burada konforlu bir hayat yaşayacak. Kayaş şehrin en ucu olması hasebiyle gelişimden geç yararlanmış bir şehirdir. Buna rağmen şu şehrin tepesindeki derme çatma gecekonduların dili olsa da geçmişi anltasa. 1970’lerde yoksulluğun ve terörün sıkıştırdığı Kayaş, Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir’ dedi.

Erdoğan, Arıza ve bakım nedeniyle birkaç saatlik veya 1-2 gün su akmadığında hayat nasıl alt üst oluyor değil mi? Tüp kuyruklarında beklemenin nasıl bir şey olduğunu anlayamazlar. Doğalgaz ile ısınan, çakmağı çakınca yanan ocak bulunan evde yaşayana bunları anlatmak kolay değil. Başkentray ile, neredeyse her kapıda bulunan otomobil ile ulaşım kolaylığı yaşıyorlar. Ağabeylerinizi, babalarınızın ömrü birkaç saatte bir gelen otobüsü, treni beklemekle geçti. Araba zengine mahsus, uçağa binmek rüyalarda görünüyordu. Havayolunu halkın yolu haline getirdik.’ dedi.

Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var diyen Erdoğan, “Bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Güney komşularımızda yaşananlar yüzünden üstlendiklerimiz bir bedel ödemedir. Kısa sürede Fırat Kalkanı’nı hallettik. Afrin’i sordum, Afrin’de 4123 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak’ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik.

Ya Bay Kemal vatan millet mevzu olduğunda neyi hazmetti ki. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’na indiği an, geldiler, tanklar falan kenara çekildi. Nereye gitti, Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gitti. TV programında bana söyleselerdi, ben de havaalanında beklerdim dedi. TV’deki açıklamamla on binler akın etti sokaklara. Sen kaçtın gittin. Biz ardından oraya geldik. Öğlene kadar bütün operasyonları oradan yürüttük, takip ettik. F-16, helikopterler vardı üzerimizde. Ama benim halkım, tanktan, helikopterde kaçmadı. 251 şehit verdik. 2193 gazimiz oldu.

Erdoğan, ‘Suriye’deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım. Suriye’deki operasyonlarımızda rejimin baskısındaki milyonlşarca insana güvenlik sağlamaktır. Suriye’deki herkes için güvenlik sağlanana kadar orada olacağız. DEAŞ ile samimi tek mücadeleyi Türkiye yürütmüştür. Herkes farklı emellerini geliştirmek için DEAŞ’ı kullanmıştır. PYD gibi eli kanlı bir örgüt DEAŞ ile mücadele bahenesiyle bölgeye gönderilmiştir’ dedi.