Erdoğan: Yeşile yeniden geri dönüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Bursa’da 44,5 katrilyon yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Eski stadın yerine inşallah millet bahçesi yapacağız. Yeşile yeniden geri dönüyoruz" dedi.

Erdoğan’ın Bursa mitinginden konuştu. Yeniden yeşile dönüş yapacaklarını dile getiren Erdoğan, “Biz projelerin vaadini yapanlardan değiliz. Biz icraatlerimizle konuşuyoruz. Bay Kemal'in adamlarına söyleyin. Bursa'da 44,5 katrilyon yatırım yaptık. Eski stadın yerine inşallah millet bahçesi yapacağız. Yeşile yeniden geri dönüyoruz. Bursa'ya Türk İslam Eserleri müzesi kazandıracağız. Hızlı tren hattı tamamlandığında Bursa-Eskişehir arası 1 saat olacak. Bursa'ya yüksek hızlı tren garı yapacağız. İznik barajının yapımına başladık” dedi.

“NEREYE GİDERSEN GİT”

CHP’ye de eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Bu çolpa herifler, milletimizin kazanımlarına göz dikmiş durumdalar. Yalan mı yalan bunlarda. Ne oldu, Man Adası’nda benim paralar vardı, ailemin paraları vardı. Yargı ne karar verdi, bunları 197 bin liraya mahkum etti. Şimdi Bay Kemal AİHM’e gidecekmiş, nereye gidersen git. Dostların olabilir git. Getir göster makbuz falan ne oldu, hepsi yalan” dedi.

“DAHA DOĞRUSU O DA ÇAKMA KILIÇDAROĞLU”

Kılıçdaroğlu ve İnce’yi hedefine alan Erdoğan, “Biz CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun çarkçılığına, dün söylediğini bugün yalanlamasına, yüzü kızarmadan yalan söylemesine, iftira atmasına alışkındık. Bunların cumhurbaşkanı adayları da başımıza kesildi. O da bir küçük Kılıçdaroğlu. Daha doğrusu o da çakma Kılıçdaroğlu. Türkiye bunların aslından ne gördü ki çakmasından hayır bulsun” diye konuştu.

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“ANAMUHALEFETİN ZİHNİYETİNİ DEĞİŞTİREMEDİK”İYİ parti’ye verilen milletvekillerine de değinen Erdoğan, “Toplasanız CHP’ye bir genel başkan etmeyecek adamlar, ‘Ülkeyi bize teslim edin’ diyorlar. Önce partilerine sahip çıksınlar. Sağa, sola dağıta dağıta ortada CHP bırakmadılar. Milletvekillerini ağlata ağlata başka partilere pazarladılar. Türkiye’nin yönetim sistemini değiştirdik ama anamuhalefetin zihniyetini değiştirmeyi henüz başaramadık. O da olacak inşallah” dedi.“ASKERİMİZ KANDİL’E İLERLİYOR”Terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldığını dile getiren Erdoğan, “Askerimiz Kandil’e ilerledikçe Muharrem’i efkar basıyor. Anlaşılan, Kandil’den de ‘Bizi kurtar.’ diye telefonlar geliyor” şeklinde konuştu. AA