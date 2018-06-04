Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere zam açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, iftar sonrası canlı yayında vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Emeklilik için başvuru yapan ancak işlemleri sonuçlanmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak onların da bayram maaşlarını ve ikramiyelerini almalarını sağlıyoruz, Temmuz zammından da faydalanacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde emekliler için verdiği iftarda açıklamalarda bulundu.

Emeklilik başvurusu yapan vatandaşlarla ilgili “Emeklilik için başvuru yapan ancak işlemleri sonuçlanmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak onların da bayram maaşlarını ve ikramiyelerini almalarını sağlıyoruz, Temmuz zammından da faydalanacaklar.” dedi.

EMEKLİLERE TEMMUZ’DA ZAM SÖZÜ

Konuşmadan öne çıkanlar şu şekilde;

Sizler yıllarınızı verdiğiniz işinizden emekli olmuş kardeşimizsiniz. Emekli olunca yeni bir dönem başlıyor demektir. Kiminiz ertelediği hobilerle kiminiz keyif aldığı işlerle uğraşacaktır. Her biriniz gönlünüz ne istiyorsa onu yapacak bir zamana sahip oluyorsunuz. Emekliliği son değil yenibir başlangıç olarak görüyorum. Hiç bir emekli kardeşimin bu güzel dönemi evinin duvarlarına hapsolarak geçirmemeli. Sizlerin aileniz ve ülkeniz için yapacağı çok şeyler olduğunu biliyorum. Sizlerin desteğine, katkınıza daima ihtiyacımız olacak.

İktidara gelince ilk yaptığımız işlerden birisi emeklilerimizin durumuna bakmaktı. Öyle emekli maaşları bağlanıyordu ki onları görünce yüzümüz kızarıyordu. Real olarak 2 katına, 3 katına, 4 katına varan artışlar yaptık. Asgari ücretin altında emekli maaşı alanlar bulunmuyor.

Emeklilik için başvuru yapan ancak işlemleri sonuçlanmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak onların da bayram maaşlarını ve ikramiyelerini almalarını sağlıyoruz, Temmuz zammından da faydalanacaklar.