Cumhurbaşkanı Erdoğan Avcılar’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenyurt mitinginden sonra Beylikdüzü'nde konuştu. Erdoğan'ın üçüncü durağı ise Avcılar oldu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Erdoğan’ın Avcılar’daki konuşmasından satır başları;

Üstünlük takva iledir. Bunlar bunu anlamaz. Selo bunu anlamaz Selo’nun derdi başka. Cumhurbaşkanı için başka adam yok muydu. Dert o değil amaç ceza evinde kurtaralım. Biz bu oyunlara fırsat vermiyoruz. Biz ne Türkçülük ne kürtçülük yaparız. Biz 80 milyon kardeşiz artık rehavet yok. Kapı kapı dolaşılacak ki yarın akşam ah biraz daha çalışalım demeyelim. Size bambaşka bir hastane yapıyoruz Şehir Hastanesi yapıyoruz. 3300 yataklı… Hastanelerde hijyen diye bir şey yoktu. Sağlam girsen hasta çıkıyorsun. İlaçlarınızı istediğiniz eczaneden alıyor musunuz? Biz vatandaşımızı seviyoruz… Şu güzelliğe bak. Bu birliğimizi beraberliğimizi inşallah daim kılın. Demokrasi,sandık namusumuzdur. Buradan taviz yok.



Erdoğan’ın Beylikdüzü’ndeki konuşmasından satır başları;

Eskiden hastanelerde hastalar rehin alınıyordu. Şimdi öyle bir durum var mı yok. Olursa karşısında beni bulur. Biz 20 bin kilometre yol yaptık bunu da 15 senede yaptık. Bunlar hep laf’ta… Fakat kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı. Bu akıncı muhteşem bir insansız hava aracı. 1,5 ton bomba kullanıyor. Bak buralara geldik. Daha iyi olacağız. Ulaşımda 25 havalimanımız vardı. Şimdi 59 oldu. Rahat rahat uçabiliyor musunuz. Bu hale geldik. Atatürk Havalimanı’nı Millet Bahçesi yapıyoruz. Sizinde işinize yarar oraya rahatlıkla gidebilirsiniz. Bu yıl beklenen turist sayısı 40 milyon. Geldiğimizde çektiğimiz çileler malum. Sandıklarda gereken cevabı benim kardeşlerim cevabı verecek.

Erdoğan’ın Esenyurt’ta gerçekleştirdiği konuşmasında satır başları;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bay Muharrem ‘YSK önünde yatacağım’ diyor. Ha demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor. YSK önünde gidip kendine göre şimdiden tehdit sallıyor. Bay Muharrem biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Bu devlet guguk devleti değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt ilçe mitinginde vatandaşlarla buluştu. Esenyurt meydanını dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, yarın yapılacak seçimler için destek istedi.

‘ŞİMDİDEN KAYBETTİĞİNİ ANLADI’

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştiren Erdoğan, “Bay Muharrem diyor ki ‘okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun, ben de YSK önünde yatacağım’ diyor. Hayırdır ya. Ha demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor. Ne yapacakmış. YSK önünde gidip kendine göre şimdiden tehdit sallıyor. Bay Muharrem biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Bu devlet guguk devleti değil. Biz o CHP zihniyetinin hatırlayın ‘açık oy kapalı tasnifi’ bu ülkede siz yaptınız. CHP’ye oy verip vermediğine baktınız. Tasnifini siz kendiniz yaptınız. AK Parti iktidarında bugüne kadar 16 yıldır böyle bir şey oldu mu olmaz. Ama siz yaptınız, yaparsınız” diye konuştu.

‘SAKIN HA REHAVETE KAPILMAK YOK’

Seçim güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Erdoğan, “Her sandıkta her partini temsilcisi var mı? Daha ne konuşuyorsun. Kaldı ki 100 metre mesafe idi kaldırdık onu da. Herhangi bir sandık üyesi hemen oradaki güvenlik ekibine haber verdiği anda güvenlikçi gelir müdahale eder. Biz bunu sağladık. Sizin geçmişinizde böyle bir şey var mı? Ben milletime AK Parti’ye gönül verenlere sesleniyorum. Sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın sandığa götürün. Buradaki rehavet Allah muhafaza bizi zora sokar” şeklinde konuştu.

‘MİLLETİ ALDATIYORLAR’

Türkiye’nin yeni yönetim sistemiyle adeta uçuşa geçeceğini savunan Erdoğan, “İnşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız. Bu sistemle inşallah diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni biz gerçekleştireceğiz. Ne diyorlar parlamenter demokrasi. Bunların kafası basmıyor. Anayasa değişikliği yapmanız lazım. Biz anayasa değişikliği yaptık mı bu iş bitti. Yeni bir anayasa değişikliği imkanın var mı, yok. Parlamentoda böyle bir sayı yakalama ihtimali de yok. Milleti aldatıyorlar. Artık başkanlık sistemi ile bu yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’yi 4 sütun üzerinde yükselteceklerini yineleyerek, “Biz yola çıkarken ne dedik. Dedik ki Türkiye’yi 4 sütun üzerinde yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bunun akabinde de ulaşım, enerji, tarım, dış politika bunlarla beraber Türkiye’yi Allah’ın izni ile ilk 10’a yerleştirmenin gayretinde olacağız. G20’ye girdik mi girdik. Türkiye G20 içinde 17’nci ülke. Avrupa’da 6’ncı ülke. Bu noktaya geldik. Durup dururken gelmedik buralara. Bu yıl büyümede ilk çeyrekte 7.4 ile Hindistan’dan sonra ikinci sırada yer aldık. OECD ülkeleri arasında bir numarayız” açıklamalarında bulundu.

İsim vermeden Cumhurbaşkanı Meral Akşener’i de eleştiren Erdoğan, “Hele hele bir tane de bayan çıkmış. ‘Ben şehir hastanelerine karşıyım’ diyor. ‘Bunların parası nasıl ödenecek’ diyor. Senin para ödeme, para üretme kabiliyetin yok ki. Biz 16 yıldır bu ülkede hem milli bütçeyi güçlendirdik, hem kaynakları çeşitlendirdik, bu yatırımlar böyle oldu. Biz Marmarayı Avrasya tünelini böyle yaptık, YSS köprüsünü böyle yaptık. Osmangazi köprüsünü böyle yaptık” dedi.

‘BUNLAR PAHALI GELİYORSA SANDALLA GİT, KÜREĞİ ÇEK GİT’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’ne yönelik eleştirilere de yanıt vererek şunları söyledi:

“Marmaray’dan 268 milyon yolcu geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçen araç sayısı 69 milyon. Avrasya Tüneli’nden geçen araç sayısı 23 milyon. Osmangazi Köprüsü’nden 13 milyon 384 bin araç geçti. Bay Muharrem diyor ki ‘Yavuz Sultan Selim köprüsü fiyatı bu, birinci köprü fiyatı bu, ikinci köprü fiyatı bu. Sen mecbur musun üçüncü köprüden gitmeye, sen ikiden git birden git. Bunlar pahalı geliyorsa sandalla git. Küreği çek git. Mantığa bak mantığa. ‘Bayramlarda bunların ikisi ücretsiz, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi ücretli’ diyor. Gün ola harman ola. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ileride devlete geçecek. Biz burayı yap-işlet-devlet ile yaptık. Bu ekonomik bir zekatı. Sende bu yoksa ne yapalım? Biz bunu G20 toplantısında özellikle kamu özel ortaklığı sistemini dünyada en ideal anlamda uygulayan ülke Türkiye dediler. Biz bunun brifingini verdik. Burada atacağımız adımı halkımız için atıyoruz.”

İHA