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Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenyurt’ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Esenyurt mitinginde konuşuyor.

android-time 13:50 23 Haziran 2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Esenyurt mitinginde konuşuyor.

Ayrıntılar geliyor…
İşte Cumhurbaşkanı’nın satır başları;

Yeni Havaliman’ında 10 bin kişi  istihdam edilecek. Her şeyden öte bizim markamız olacak. Bu 2023’te yolcu sayısı 150 milyon  olacak ilk etapta 90 milyon. Bu markadır.

Biz Afrin’de teröristlerin üzerine indik mi? Suriye’nin kuzeyinde inadına bir şey söylüyorlar: ‘Kürt koridoru’ orada kürt koridoru yok orada terör koridoru var. 4.700 yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Şimdi Irak’tayız.

İnşallah yarın akşam şu mutluluğu hep birlikte yaşamalıyız. Unutmayın vakit dar daha 4 ilçeye daha gideceğim.

Son güncelleme: android-time 14:0523.06.2018
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