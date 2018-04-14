Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih İlçe Kongresi’nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Fatih 6'ncı Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra ilçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Erdoğan, 'Şehirlerimizin Fatih gibi kadim bölgelerine de sahip çıkamadık. Surlardaki gecekonduları hatırlıyorsunuz. Cami bahçelerindeki nice tarihi eserin içindeki garabet yapıları, deme çatma kulübeleri unutmadık. Yenisini doğru yapmayı bıraktık, eskisine sahip çıkamayan bir anlayış yüzünden İstanbul gibi bir cevheri tehlikeye attık.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Abdi İpekçi Kapalı Spor Salonu’nun olduğu bölge tamamıyla Basketbol Federasyonumuzun emrine amade olacak şekilde yıkıldı, yıkılıyor. Oradaki tüm antrenman salonları ile birlikte federasyon merkezi inşa edilecek” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Fatih 6’ncı Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra ilçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

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“FATİH BELEDİYESİ KÜLLİYE’DE KONSER VERECEK”

Fatih Belediyesi Senfoni Orkestrası’yla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fatih Belediyesi Senfoni Orkestrası’nı gördüm. Benden bir söz istediler, Külliyeye gelebilir miyiz diye. Ben de biz sizi ağırlarız ama sizden 300 kişi isterim dedim. Bu gençler inşallah 300 kişi ile gelip konser verecekler. Bu Fatih Belediyesinin inşallah gençleri olacak. Onları ağırlayacağız. Burası eskiden Sulukule’ydi. Sulukule'nin klarneti davulu meşhurdur. Ne ararsan bu noktada var. Şimdi o Sulukule'nin yerine bu işi çok daha farkı şekilde yapan oradaki proje ile farklı şekilde inşa etmiş bir Fatih Belediyemiz var. Şu anda her yönüyle gayet güzel, hakikaten medeni bir Sulukule meydana geldi. Bu iftihar vesilesidir. İş AK Parti bu demektir. AK Parti mezbelelikler bırakan değil, mezbelelikleri ele alıp onları modern insanca yaşayacağımız hale getiren belediye demektir. Şimdi inşallah çok daha ilginçlerini yapıyoruz yapacağız” dedi.

FEDARASYON MERKEZİ YAPILACAK

Yıkım çalışmaları devam eden Abdi İpekçi Stadı’yla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Abdi İpekçi Kapalı Spor Salonu’nun olduğu bölge tamamıyla Basketbol Federasyonumuzun emrine amade olacak şekilde yıkıldı, yıkılıyor. Oradaki tüm antrenman salonları ile birlikte federasyon merkezi inşa edilecek. Bunun yapımı ile gençliğimiz büyük bir imkana kavuşmuş olacak. 15 yıl önce sadece bir tane sosyal tesis varken bugün bu sayı Fatih'te 9'a yükseldi” diye konuştu.

“İSTANBUL GİBİ BİR CEVHERİ TEHLİKEYE ATTIK”

İstanbul'da surların olduğu bölgenini peyzaj çalışmalarıyla düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Bir dönem İstanbul'un gecekondular tarafından kuşatılmasının sebebi öncelik sıralamasının yapılamamasıdır. Türkiye'nin dört bir yanından göçü engelleyecek tedbirleri alamayanlar, bu şehre gelen insanları nizamı bir şekilde iskan da edememişlerdir. İnsanımız zaten kendi imkanları ile öyle veya böyle başlarını sokacak ev yapıyorlardı. Hiç değilse aynı imkanlarla bu evlerin mahallesi ise caddesi ile düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamanın önünde hiçbir engel yoktu. Maalesef bizden önce İstanbul'da bu yapılmadı. Çünkü iskan işi zihniyet işidir. Vizyon olmayınca proje de olmuyor. Sonuçta ortaya önce dev yerleşim yerlerinin kurulduğu, ardından altyapısının getirildiği en son olarak da imarının yapıldığı şehirler çıkıyor. Hadi yeni kurulan yerleri bir kenara bıraktık. Şehirlerimizin Fatih gibi kadim bölgelerine de sahip çıkamadık. Surlardaki gecekonduları hatırlıyorsunuz. Cami bahçelerindeki nice tarihi eserin içindeki garabet yapıları, deme çatma kulübeleri unutmadık. Yenisini doğru yapmayı bıraktık, eskisine sahip çıkamayan bir anlayış yüzünden İstanbul gibi bir cevheri tehlikeye attık. Belki çok iddialı gelecek. Üzerinde çalışmamız gereken bir şey var. Surların dibinde tarihi olarak neler var hendekler var. Bu hendeklerin içerisinde neydi oralarda salatalık, soğan falan yetiştirilirdi. Ama öyle yazılar duydum ki okudum ki. Ne dediler. İşte Osmanlı döneminde ordunun bütün gıda ihtiyacı buralardan karşılanıyordu. Yahu kardeşim doğrudur. Yüzyıllarca önce oradan karşılanıyor olabilir. Artık şu anda böyle bir dönem var mı? Bizim şimdi orayı, o surları yapılacak projelerle güçlendirmemiz lazım. Oralardaki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmamız lazım. Artık çevre peyzaj diye bir dönem var. Oralara bir çevre ve peyzaj düzenlemesi getirmek suretiyle oraları adeta İstanbul piknik alanı haline getirmek varken oraları niçin hala bir garabet olarak saklayalım. Bu konularda dahi bakıyorsunuz, siyasetin içinde belli yerlere gelmiş olanların inadı tutumlarını aşmak mümkün olmadı. Bunun için 15 yılımız geride kaldı. Artık bunu aşmamız lazım. Bunun içinde çalışıp bu adımları atmamız lazım. Bir Zeytinburnu'na iniyorsun Oralarda tüm ailelerin çocukları ile nasıl akın ettiğini görüyorsunuz. Bu İstanbul'un ihtiyacı, bunu yapmamız lazım. Fatih'in buna çok ihtiyacı var” şeklinde konuştu. İHA