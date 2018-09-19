Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde kriz filan yok güçlenerek yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'da düzenlenen Gaziler Günü'nde yaptığı konuşmada, "Krizlere sakın aldanmayın. Bizde kriz falan yok. Bunların hepsi manipülasyon. Güçlenerek geleceğe gidiyoruz" dedi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken, canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazi ve müşir verilişinin yıldönümünü tebrik ediyorum.

Bu topraklar böyle bir toprak. Bu topraklarda boşluk yok. Her tarafta şehitlerimizin ve gazilerimizin kanı var. Bir elinde mesleği ve bir elinde kılıcıyla imanla fetih yapmıştır.

BİZDE KRİZ FALAN YOK

“Kriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceğe yürüyoruz.

Bundan sonra bu ülkede dolarla veya euro ile kira falan yok. Aksi taktirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, ABD değil. Türk Lirası ile mağazanı kiraya verirsin.”