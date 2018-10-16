Son dakika… Erdoğan’dan flaş af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcı kura töreninde "Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim." dedi.

Erdoğan özetle şunları kaydetti;

“Adalet sistemi ülkemize yakışmayacak şekilde hizmet vermeye çalışıyordu. İzbe binalara mahkum edilmiş bir yargı dünyamız vardı. Mahkemelerde dosya yığılmalarının önüne geçtik.

Bakanlık personel sayısını artırarak mahkemelerin çalışmalarını kolaylaştırdık, adaletin hızlanmasını sağladık. Adalet teşkilatımız FETÖ’nün aldığı kurumların başında geliyor. 15 Temmuz’da yargı içindeki terör örgütü mensuplarının çok önemli rolü oldu.

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Hakim ve savcı sayımızı 17 bine çıkararak dosya yığılmalarının önüne geçtik. Adaletin işleyişinin hızlandırılmasını sağladık. Anlaşmaların mahkemelerimize gelmeden çözüme kavuşturan sistem getirdik. 17-25 Aralık FETÖ’nün ortak kumpasıydı.

(FETÖ) Terör örgütünün diğer kurumlarımızdaki uzantıları gibi adalet teşkilatımızdaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Kazıdık demiyorum, kazıyoruz. Daha var.

Bağlılığı devlete olmayacak, adına hüküm verdiği milletine hizmet için çalışmayacak, tek ölçüsü hukuk ve adalet olmayacak hiç kimseye o kutsal çatı altında yer yoktur.

Bize şu veya bu şahsın, grubun, ekibin emrinde değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimler, savcılar, adliye personeli lazım.

Bu ülkenin her bir vatandaşı, adliye kapısından girdiğinde hukuk önünde hakkını alacağını biliyorsa, işte o zaman hep birlikte huzur-u kalple hayatımıza devam edebiliriz.

Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim.”

AA