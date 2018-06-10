Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrasında İstanbul’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı iftar programı kapsamında İstanbul'da konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından önemli başlıklar;

“Muhtarlarımızı demokrasi pramidinin ilk basamağı olarak görüyoruz. Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk. Muhtarlarımız mahalleleriyle ilgili taleplerini buraya bildiriyor.”

“MUHTAR DAHİ OLAMAZ DEDİLER”

“Her ne kadar hakkımda ‘Artık muhtar dahi olamaz’ diye manşet atsalar da muhtar da olduk, Türkiye Cumhurbaşkanı da olduk. O başlığı atanlar milli iradenin ne olduğunu bilmiyordu. Ama şimdi öğrendiler.

Milletimiz bize güvendi, bize görev verdi. Biz bunu hakkettik mi? Bunu hep düşündük. Döndük ve hizmetlerimize baktık. Baktığımız her yerde de eserlerimizi gördük.”

AYRINTILAR GELİYOR…