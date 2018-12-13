Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 100 günlük eylem planı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planı açıkladı. İlk 100 günlük programdaki 400 eylemden 340 tanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, 'Manisa Elazığ ve Eskişehir’de 3 şehir hastanesini daha tamamlayarak 20 yeni hastane ve 2 adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduk Bay Kemal şimdiden seni açılışa davet ediyorum. İnan mutluluk duyarım çok isabetli olur' dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: Büyük ve güçlü Türkiye yolunda emek göstermiş ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için emek vermiş böylece milletimizin kalbinde müstesna bir yer edinmiş devlet adamlarını saygıyla anıyorum.

Ankara’daki tren kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Bu sabah 6,30 civarında erken saatlerde meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerimiz isinle paylaşmak istiyorum. 3’ü makinist olmak üzere 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 47 vatandaşımız da yaralanmıştır.Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturma başlamıştır.Kaza ile ilgili Cumhuriyet savcılığımız 3 kişiyi göz altına almıştır. Kaza tüm boyutlarıyla ilgilenecek sorumlular ortaya çıkarılacak gereken her şey yapılacaktır.İlk 100 günlük icraat programımızın sonuçları ile önümüzdeki 100 günlük hedefleri paylaşmak üzere bir aradayız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Geride bıraktığımız 100 günün muhasebe ve murakabesini yaparak yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak yeni bir açılım kazandıracağız.

Öncelikle tüm bakan arkadaşlarıma ilk 100 günlük icraat programı sürecinde gerçekleştirdikleri gayret için teşekkür ediyorum.Bir taraftan ülkemizin yeni yönetim sürecine geçişi yönettik diğer taraftan ekonomik açıdan Türkiye’ye diz çöktürmeyi hedefleyen saldırılara karşı mücadele ettik. Milletimize verdiğimiz sözleri gerçekleştirmeye çalıştık. Hedeflerimize ulaşma yönünde önemli mesafe kat ettik.Kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden ekonomimize pranga vurmak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattık. Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık.

Karamsarlık pompalayan siyaset simsarları ekonomistler köşe yazarları bugün adeta dillerini yutmuş durumdalar. Allah’ın izni ile ikinci 100 günlük programı uygularken de aynısı yapacağız. Kişisel çıkarı için 81 milyonluk Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar fırsat bulamayacak, fırsat vermeyeceğiz.

‘Estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz’

Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı’nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz. Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz. İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi’ni devreye alıyoruz. Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz

‘FETÖ’NÜN FİNANSMAN AYAĞINA DARBE VURULMASI İÇİN YENİ GİRİŞİMLER BAŞLATIYORUZ’

İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki 100 günde, FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatıyoruz.

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019’un sonuna kadar onu da bitireceğiz. Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz

‘Gençlik Radyosu kuruyoruz’

Gençlerimizin sesi soluğu olacak ‘Aynı Frekanstayız’ adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz. Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı’nın hazırlanmasını sağlıyoruz. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz. İcraat programımızın ikinci safhasında İran-Ağrı-Iğdır sınırında 35 kilometrelik sınır aydınlatması, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörünü daha devreye alıyoruz

Trafik Enstitüsü’nü kuruyor, ‘Yaşam Tüneli’ gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz

İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak. Yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne indirilecek.

İkinci 100 Günlük İcraat Programı doğrultusunda, temel eğitimden ortaöğretime geçişteki sınavsız okullara yerleştirme kriterleri güncellenecek.

Taksim’deki AKM’nin ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp, oradaki o dev AKM’yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz

Sınırlarımız içindeki, mayın ve patlamamış mühimmat sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık

Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, ‘TCG Dolunay’ ve ‘TCG Doğanay’ denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz

‘Bay Kemal şimdiden seni açılışa davet ediyorum’

Manisa Elazığ ve Eskişehir’de 3 şehir hastanesini daha tamamlayarak 20 yeni hastane ve 2 adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduk Bay Kemal şimdiden seni açılışa davet ediyorum. İnan mutluluk duyarım çok isabetli olur. Bu hastanelerin ne kadar güzel olduğunu gör gör de yalandan kurtul. İkinci 100 gün boyunca 30 adet obezite ile mücadele merkezi açıyoruz

Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz. İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için ‘Elektronik İhracat Platformu’nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz. Liman ve kara sularının denetim standartlarını yeniliyoruz. Bizim görevimiz, fildişi kulelerinden millete ahkam kesenlere, insanımıza sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, aydınlık yarınlar için mücadeleyi sürdürmektir. Milletimiz bizden bahane değil hizmet bekliyor, hayat standardını yükseltecek adımlar atmamızı bekliyor. Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma, vaktimizi boşa geçirme lüksü yoktur