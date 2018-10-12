Erdoğan’dan Menbiç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Isparta'da toplu açılış töreninde konuştu. Bölücü terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşadığını söyleyen Erdoğan, 'Şimdi Münbiç'te kanal açıyorlar. Bu ne demek? Bu ne demek biliyor musunuz, mezarımızı hazırladık, gelin bizi gömün' ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

4 bin komandomuz vatan görevi için yola çıkacaklar. Bunların hepsi kahramanlar. Brövelerini taktık bugün. Töreni icra ettik şimdi buradayız. Önümüzde yeni bir seçimde var. Mart 2019’da sandığa gideceğiz, 5 yıl bizi yönetecek yerel idarecilerimizi seçeceğiz. Çok çalışacağız. Ama çok gayret edeceğiz. İşi sağlam tutacağız, hafife almayacağız. Isparta’yı çok başka bir yere taşıyacak kadroyu Mart 2019’da kuralım. İnlerine gireceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, bu millete ihanet edeni oralarda da bırakmayacağız.

Attığımız kararlı adımlar sayesinde Cerablus’tan El Bab’a, Afrin’den Irak’ın kuzeyine, Cudi’den Gabar’a, Tendürek’e kadar çok zor coğrafyalarda, güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor. Saha hakimiyeti de psikolojik üstünlük de şu an hiç olmadığı kadar güvenlik birimlerimizin eline geçti. Münbiç’te çukurlar kazıyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz, mezarımızı hazırladık, gelin bizi gömün. Oraya da gideceğiz. Kalkınmadan, istihdamdan, sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplinimizden de kesinlikle taviz vermeyeceğiz

Gazi’deki hastanede ameliyatlar yapılamıyormuş. Ben onu SSK’nın başında olduğu zamanlardan tanırım. Bunlar ölüleri bile rehin alıp morga koydular.

Bay Kemal hastanelerde tedavi ameliyat durdur mu durmadı mı gel de Isparta’da şehir hastanesine bak. Atıyorsun da dikkatli at. En güçlü olduğumuz alanda bizi vuracakmış. Sen bittin, yapacağın bir şey yok. Mart 2019’da aziz milletin sana öyle bir ders verecek ki belini doğrultamayacaksın, Yalana bak, ameliyatlar yasaklanmış…

Sen SSK müdürü olduğunda röntgen için 8 ay sonraya gün veriliyordu. Şimdi her şeyle hastanelerimiz donatılmış, ne konuşuyorsun. Her dönemin vatanperverleri olduğu gibi bu tür fırsatçıları da var.