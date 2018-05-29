Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un Fethi kutlamalarına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezin'de İstanbul'un Fethi kapsamında düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Devletimizi yıkmak için çalışan bölücülerin payandası haline gelenler, Atatürk'ün mirasına da ihanet ediyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ”İstanbul’un fethi bizim için ne kadar sevindirici ise birileri için de o kadar üzüntü vericidir. 15 Temmuz gecesi, tankları alkışlayanları unutmadık. Bayrağımızı görmeye tehammül edmeynleri, pasaportundan utananları unutmadık. Türkiye’de terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar saldıranlar İstanbul’un fethini hala hazmedemeyenlerdir.” şeklinde konuştu.

“HALİÇ KOKUYORDU”

”Türkiye’yi şahlandıracağız. Bunun için vakit Türkiye vakti diyoruz. İstanbul bize ecdadın en kıymetli emanetidir. Kalp durursa diğer organlar da görevlerini yerine getiremez. İstanbul Türkiye’nin kalbidir. İstanbul’un üzerine adeta titrememiz gerekiyor. Bu gördüğünüz bölge eskiden Sütlüce mezbahanesiydi. Belediye başkanlığımda mezbahaneyi bir kültür merkezine dönüştürelim dedik. Haliç kokuyordu. Haliç adeta kara parçası haline gelmişti. Önceden Haliç’i temizleyelim, burayı da kongre mezkezi yapalım dedik. Taş ocağı vardı, buradan çıkan o çamuru oraya taşımamız lazım dedik. 9 kilometre buradan Alibeyköy’e o taş ocağı. Çamuru oraya pompaladık ve taş ocağını doldurduk. Dolduruyoruz ama su tekrar kirli buraya dönüyor. Viaport buradan oraya aktarılan çamurla dolan yerdir, çevreci biziz” dedi.

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“ATATÜRK’ÜN MİRASINA İHANET EDİYORLAR”

Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia ettikleri halde milletimizi bölmek, ülkemizi parçalamak, devletimizi yıkmak için çalışan bölücülerin payandası haline gelenler, Atatürk’ün mirasına da ihanet ediyorlar.

Bu seçimlerde dış politika vaatlerini Türkiye’nin ve Türk milletinin çıkarlarına göre değil, Bizans’ın günümüzdeki temsilcileri olarak gördüğü güçlerin taleplerine göre sıralayan partilerle yarıştığımızı biliyoruz.

Türkiye’ye terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar her konuda saldıranların ağzıyla dış politika perspektiflerini kuranlar İstanbul’un fethini hala hazmedemeyenlerdir.

Darbelerin, cuntaların, vesayetin ülkemize yaşattığı bunca acıya rağmen hala 27 Mayıs darbesini savunabilenler, bu ülkenin geçmişini mahvettikleri yetmiyor gibi geleceğine de göz dikmişler gibidir. Biz 16 yıldır işte bunlarla mücadele ederek ülkemizi demokraside ve ekonomide büyüttük.

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