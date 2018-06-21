Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kandil açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı, Kandil'deki operasyonlara ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdoğan, 'Biz 20 uçakla Kandil'in önemli bölümlerini vurduk. Kandil'e ikinci operasyonda 35 kritik teröristi öldürdük' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Şimdi birileri çıkacak, ne diyecek? Bu muhteşem topluluğa ‘photoshop' diyecek. Şu mahşeri kalabalığa montaj diyecek. Kahramanmaraş'ın şu muhabbetini türlü bahanelerle görmezden gelecekler. Kahramanmaraş, burada montaj var mı Maraş? Burada photoshop var mı Maraş? Bu meydanda aşk var aşk. Bu meydanda muhabbet var muhabbet. Bu meydanda Allah için sevme var sevme. Ben Kahramanmaraş'ın sevdalısıyım. Bu meydanda inşallah 24 Haziran zaferinin muştusu var. İnşallah Pazar akşamı çok daha farklı olacak. Maraş işte burada olduğu gibi daima bizimle oldu, yürüdü. 2002'den beri Maraş tavrını daima AK Parti'den yana koydu.

CHP'li kardeşlerim, icraat mı istiyorsunuz, laf mı istiyorsunuz? Lafla peynir gemisi yürümez. Artık bu oyunları bozma zamanıdır. Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın diye 5517 yeni derslik yaptık. İlk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 137 trilyon eğitim desteği verdik. Şehrimize 2. Devlet Üniversitesi Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ni kazandırıyoruz.

On yıllarca demiryolları hatlarımıza bir çivi bile çakılmamıştı. Demiryollarında da çok ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdik. Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdık, inşallah Kahramanmaraş'ı da hızlı trenle buluşturuyoruz. Bu iş plan işi, proje işi. Lafla değil, icraat, icraat, icraat. AK Parti olarak 16 yıl boyunca sadece ülkemizi büyütmedik, aynı zamanda bu kokuşmuş anlayışla da mücadele ettik. Ülkemizde siyasetin kalibresini artırdık

Siyaset gönül, sevda, aşk işidir. Siyaset, belli ilkelerle, prensiplerle, değerlerle yapılan, yapılması gereken bir vazifedir. Ahlakı, değeri, omurgası olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete bir faydası yoktur. Rüzgar gülü gibi esintiye bakarak yön değiştiren bir siyasi anlayışın varacağı yer ilkesizlik bataklığıdır. Bay Muharrem, sen şimdi açıkla, sandıktan eğer birinci çıkmazsan siyaseti bırakıyor musun, onu söyle? Seni zaten Bay Kemal başından defetmek için aday yaptı, bunu anlamıyor musun?

KANDİL AÇIKLAMASI

Biz 20 uçakla Kandil’in önemli bölümlerini vurduk. Kandil’e ikinci operasyonda 35 kritik teröristi bir gecede etkisiz hale getirdik