Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 46. Muhtarlar Buluşması'nda Saray'da muhtarlara sesleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarayda muhtarlara sesleniyor. Erdoğan 46’ncısı gerçekleşen konuşmasında özetle şunları söyledi;

“Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve muhtarlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siyasete başladığımız günden beri işlerimizi milletimizle istişare ederek yürüttük.

Demokrasimize sahip çıkarken emniyetten, kalkınmadan asla taviz vermedik. Dünyada bu ikisini başaran az ülke vardır. 584 bin yeni öğretmen atadık, 110 yeni üniversite kurduk. Sağlıkta hastane ve diğer tedavi kurumları olarak 3 bin yeni tesisi ülkemize kazandırdık. Şimdi de şehir hastanelerimizi devreye alıyoruz. Bölünmüş yol uzunluğumuz 79 senede 6 bin 100 kilometreydi. Biz 16 senede buna 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik.

Karayollarımızın üzerine 258 yeni tünel inşa ettik. Dağları deldik, aşılmaz dağların hepsini delip geçtik. Ülkemizde daha önce olmayan yüksek hızlı tren (YHT) hatlarını inşa ettik. Şu anda Ankara, Konya, Eskişehir ve İstanbul YHT’den istifade ediyor.

HAVAYOLUNU HALKIN YOLU HALİNE GETİRDİK

Eskiden sadece belirli bir kesimin faydalanabildiği hava yolunu, halkın yolu haline getirdik. Eskiden lüks otobüs fiyatına şimdi uçakla gidebiliyorsun.

Evde torunum bile maşallah Mehter Marşı ile yürüyor. Demek ki şiirlerimizi sadece laftıyla değil yüreğiyle yazan şairlerimize de büyük görevler düşüyor.

Bin yıldır bu vatan için kanlarını akıtan tüm gazilerimizi şehitlerimizi şükran ile hatırlıyoruz.

Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 444. Temennimiz o ki, akşama kadar İnşallah Afrin düşmüş olur. Önce siviller arabalara bindirilerek çıkarılıyor. Bunlar öyle alçak ki, yere atılan kuranı kaldıran Mehmet’im Kuran’ı kaldırırken şehit oluyor. Haber geldiği anda önce ben sonra siz birlikte gideceğiz. İnşallah, (hazırız sözleri üzerine) muhtarlardan şüphem yok, siz bu milletin özetisiniz, özeti.

Mehmet Akif’in şiirlerinde tasvir ettiği kahramanlar bu ülkede bitmedi. DEAŞ’ı bizim karşımıza diktiler, 3 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik ordan El Bab’a indik. Yalan Söylüyorsunuz yalan. Bize silah vermediler, diyorlar ki Kongre’den onay çıkmadı. Ama ne oldu işte bu kötü komşular bizi silah sahibi yaptı. Şimdi kullandığımız silahların yüzde 65’i yerli. 1974 harekatında bizim muhaberat sistemimizi çökerttiler noldu biz ASELSAN’ı kurduk. Birçok alanda bunlar olacak. Dünyanın en iyi askeri eğitiminden geçirilen teröristler girdiğimiz her yerde önümüzden kaçtılar. Bunları kim yaptı, o teröristler mi siz söyleyin de ben söylemeyim. O teröristlerde bu kadar akıl yok siz bakmayın.

Bölücü örgütün saflarında aynı zamanda DEAŞ’lılar haçlı artığı tipler var. Hiç biri de bizim karyımızda varlğk gösteremedi, arkalarına bakmadan kaçtılar ala alçaklığı elden bırakmadılar. Teröristlerin bölgeye girmek için kullandıkları doğu tarafı bugün kapanacak inşallah. Afrin Şehir merkezinin rejim merkezlerine devredilecek oyunu yine oynanmaya başladı. Noldu bu konvoyları yollarda imha ettik. Şimdi de yapacağımız aynıdır. Afrin’i de teröristlerden temizleyeceğiz, Menbiç’i de teröristlerden temizleyeceğiz. Artık kimsenin terör örgütleri ile Türkiye’yi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Binlerce kilometre öteden gelenlerin böyle bir hakkı yoktur.”

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