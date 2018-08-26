Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Rercep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümüne halka hitap ediyor.

Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları

Buradan Muş başta olmaz üzere ülkemizin dört bir yanından Malazgirt ovasına gelen tüm kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Geride bıraktığımız mübarek Kurban Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum.

Bayram vesilesi ile dönüş için yollara çıkan sürücü kardeşlerimden dikkatli olmalarını rica ediyorum. Kardeşlerim sabah Ahlat’taydık. Tarihimizde çok önemli yeri olan bu ilçemizde bulunduk. Şuanda alanda 75 bin kişi var.

Milletimizin birliğinin beraberliğini sembolü olan bu bölgeyi korumalı gözetmeliyiz. Sayın Bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulundu: Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır. Çünkü otağı Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağ kuralım.

Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük. Onlar 1071 metrekare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alanı olur en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle. Belediye başkanımız da coştu en az 10 dönüm dedi. Bu bir işaret fişeğidir inşallah sonu da hayır olur. Malazgirt savaşının yaşandığı bölgeyi milli park olarak ilan ettik ve düzenlemesine başladık. Bu yıl milli park alanının ilk etabı devreye girdi.

Erdoğan’ın konuşmasından önce etkinlikte MHP lideri Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım birer konuşma yaptı.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

‘SULTAN ALPARSLAN ÖLMEDİ’

Malazgirt Zaferi askeri bir başarının çok ötesinde, imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, yüksek ülkülere bağlanışın, dahası vicdanın, insaniyetin, kaynaşma ve kucaklaşma hasletinin imrenilecek bir mahsulüdür

Bu topraklara hakim olan Bizans, Grek, Ortodoks zihniyeti Malazgirt zaferiyle birlikte yerini Türk-İslam kültürüne bırakmıştır.

Türk milleti düşene vurmaz. Bizim medeniyet müktesabatımızda zulüm, eziyet işkence yoktur. Bizim tarihimizin hiçbir döneminde zorbalık görülmüş şey değildir. Ancak Bizans’ın kokuşmuş zihniyeti bütün bu insafsızlıkların niteliklerine sahiptir.

‘BİZANS VARSA MALAZGİRT RUHU DA VAR’

Sultan Alparslan ölmedi biliniz ki yaşıyor. Yine beyaz atına binerek manen aramızda dolaşıyor.

Bizans varsa Malazgirt ruhu da vardır. Hamdolsun ayaktadır. Bir olursak, diri olursak, beraberliğimize sahip çıkarsak hiçbir Bizans artığı karışımıza çıkmaya cesaret edemeyecektir.

Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir, siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrikidir, döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir.

Düşmandan kaçmayız, dövizden korkmayız. Taarruz ruhu ve tecrübesi Türk milletinin sinesinde hala kor gibi yanmakta, Malazgirt şuuru bayrak gibi dalgalanmaktadır.

‘TÜRKİYE’Yİ TEHDİT ETMEYE KALKANLAR GEREKEN YANITI MİSLİYLE ALIRLAR’

Yıldırım’ın konuşmasından önemli kısımlar ise şu şekilde:

Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar şunu bilsin ki, özümüz o kadar sağlamdır ki asla bunu başaramayacaklar.

Büyük Türkiye’de ne ekonomik darbe girişimleri ne 15 Temmuz gibi hainlerin yaptığı darbe girişimleri sonuç vermemiştir, vermeyecektir.

Finans piyasasındaki spekülasyonlara rağmen Türkiye gelecek hedeflerine yürümeye devam ediyor. Türkiye’yi tehdit etmeye kalkanlar gereken yanıtı misliyle alırlar. Türkiye bir hukuk devletidir.