Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin’de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

“Mardin, 24 Haziran’da destan yazmaya hazırlanıyor. Mardin, milletin iradesini satışa çıkaran gafillere esaslı bir ders vermeye hazırlanıyor. Rabbim, bu şehrin kardeşliğini, huzurunu daim eylesin. Biz Mardin’le gurur duyuyoruz. Biz Mardin’in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesiyle gurur duyuyoruz. Mardin bölücü terör örgütünün şehrini, sokağını elinden almasına izin vermedi.”

“Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi.”

“(Kandil’e operasyon) Nerede terör var, nerede Türkiye’ye taciz var, biz oralarda tepelerine tepelerine bineceğiz.”

“Hem ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz bu operasyonlarla Mardinli kardeşlerime yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduk. Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik.”

AYRINTILAR GELECEK…