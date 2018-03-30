Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

AKP İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile bütçe görüşmeleri sırasında tanıştığı bürokrat Uğur Yalçın evlendi. Benli ile Yalçın çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fazla uzatmayın” talimatıyla 26 Mart’a düğün tarihi almışlardı.

Benli ile Yalçın’ın Ankara Gran Otel'de gerçekleşen nikah töreninde, çiftin nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kıydı. Törene çok sayıda hükümet yetkilisi ve AKP’li isim katıldı. Salona gelen davetliler çiftle tek tek fotoğraf çektirdi. Törene eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftin nikah şahitliğini yaptı. Erdoğan her zaman olduğu gibi nikah cüzdanını geline verdi.

Yalçın, İçişleri Bakanlığı döneminde Murat Başesgioğlu'nun özel kalem müdürlüğünü de yapmıştı. Benli de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi.