Erdoğan: Öncede fırın yoktu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi çamaşır makinesi olmayan ev kaldı mı? Fırın yoktu. Şimdi fırın olmayan ev kaldı mı? Nereden nereye..." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataşehir’de kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Muharrem İnce’yi eleştiren Erdoğan, “Bay Muharrem’in telefon konuşması sosyal medyada düştü. O ne ağız. Hale bak. Bunlardan bu ülkede cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Siyasette ahlak çok önemli. Edep, adap çok önemli. Yoksa benim milletim gerekli dersi bunlara sandıkta verir. Benim milletim edep, adap noktasında bu işin hassasiyetini bilir. Bir hocam vardı. Bir gün dedi ki: ‘Evladım neslini bil. Ceddini bil haddini bil’ Şimdi biz de bunlara diyoruz ki neslini, ceddini haddini bil” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik ile ilgili de konuşan Erdoğan, “24’ünden sonra masamın üzerinde. Önemli olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur. Ama ben Bay Kemal ve Bay Muharrem gibi palavra atamam. Ben Genelkurmay Başkanını çağıracağım. Milli Savunma Bakanımı çağıracağım. Onlarla birlikte oturacağım. Konuşacağım. Nihai kararımızı da vereceğiz” diye konuştu.

SARIYER’DE HALKA SESLENDİ

Erdoğan’ın İstanbul’daki bir diğer mitingiyse Sarıyer’deydi. Burada halka hitap eden Erdoğan, “Beyefendiye Amerika’dan telefon geliyormuş. Ne kadar Amerika’nın yolunu bilir bilemiyorum. Sana kimden telefon geldi. Büyük ihtimal bunların orada bir ofisi var. Büyük ihtimal oradan buna telefon gelmiştir. Neymiş bizim gönderdiğimiz 85 koli gazete küpürüymüş. Sonra ne oldu. Dediler ki, ‘biz adamlarımızı gönderelim. Adalet Bakanlığı’nda bunları incelesinler.’ Geldiler incelediler. Bay Kemal dedi ki: ‘Bu raporlarla Amerika FETO’yu Türkiye’ye vermesi lazım. Ama Cumhurbaşkanı adayı başka konuşuyor. Bay Kemal başka konuşuyor. Bunların hangisine inanacağız. Ondan sonra özür dilediler mi? Dilemediler. Bu milletin adalet bakanlığına güvenmiyorlar. Maalesef George’a güveniyorlar” dedi.

UBER AÇIKLAMASI

Erdoğan, “Taksicilere UBER’den kurtuldunuz değil mi? Bitti mi UBER işi. Bir açıklamayla bitti mi? UBER’in patronu ziyaret etmek istedi. Ama sizleri kıramazdım. Kabul etmedim. Ama sizden de bir ricam var. O da arabalarınız tertemiz olsun. Pırıl pırıl olsun. Arabaların içinde ne siz sigara için ne de müşteriye sigara içirtin. Her şey dört dörtlük olsun. Bize bu konuda da şikayet gelmemeli” şeklinde konuştu.

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“FIRIN YOKTU”

İstanbul’daki mitinglerine Gaziosmanpaşa Küçükköy’de gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi çamaşır makinesi olmayan ev kaldı mı? Fırın yoktu. Şimdi fırın olmayan ev kaldı mı? Nereden nereye… Geçen gün bir dostum, ‘Ya söyle bunların söylediklerine bakma. Bizim ne araba, ne şu ne bu aklımızdan geçmezdi. Şimdi benim arabam var, oğlumun arabası var. Hanım da tutturdu, o da araba alıyor.’ diyor. Nereden nereye geldik. Daha da iyi olacak. Bu bizim refah düzeyimizi gösteriyor. Şimdi Gaziosmanpaşa’nın sokaklarına bakalım. Sokaklarda arabayı park edecek yer var mı? Niye yok? Önüne gelen araba alıyor da onun için yok. Allah nasip eder, inşallah Mart 2019 tekrar belediyeyi biz alacağız inşallah. Artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız yani mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçlar o parklara park edecekler, sokağa değil. Araçlar o parklarda park etmek suretiyle modern bir şehirciliği biz ikame edeceğiz. Bu pazar aynı zamanda Mart 2019’un işaret fişeğidir. Onu da bilin. Bu seçimle sadece belediye seçimi yapmıyoruz. Aynı zamanda Mart’ta yerel seçimin de ön adımlarını atıyoruz” şeklinde konuştu.

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“ERBAKAN HOCA MEZARDAN ÇIKSA, BUNLARI MEZARA GÖMER”

Erdoğan, “Şimdi çıkmış bir tanesi ne diyor? ‘Yüksek hızlı tren istemem.’ İnanın rahmetli Erbakan Hoca mezardan çıksa, bunları mezara gömer. Çünkü hayatı yüksek hızlı tren, bu tür şeylerle geçti. Şimdi onun arkasından geldiğini söyleyenler diyor ki, ‘Neden yüksek hızlı tren olsun? Bu göçü artırır.’ diyor. Basmıyor, basmıyor. Bir diğeri köprüye karşı, bir diğeri şehir hastanelerine karşı. Şehir hastanelerine nasıl karşı olursun? Buralarda modernite, şifa, sağlık var ve burada benim vatandaşım huzurla, mutluluk içerisinde tedavi oluyor” dedi.

“BİZ, ÖZGÜRLÜKLERİN PARTİSİYİZ”

Erdoğan, “Biz, özgürlüklerin partisiyiz, özgürlüklerin hareketiyiz. Bizde Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Gürcü’sü, Abaza’sı, yerlisi, yabancısı yok. Alevisi, Sünnisi yok. Biz yaratılanı, yaratandan ötürü sevdik. Bırakın o uydurmaları. Yok bilmem Alevi’ymiş, Kürtçü’ymüş, şucuymuş, bucumuymuş. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek… Onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” şeklinde konuştu. DHA