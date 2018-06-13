Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de miting düzenledi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Rize'de düzenlediği mitinge katıldı. Erdoğan burada Muharrem İnce'nin 'Beyaz Türk' eleştirisine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’de hemşehrileriyle buluştu. Burada CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘Beyaz Türk’ eleştirisine yanıt veren Erdoğan’ın açıklamaları şöyle;

“Türkiye neler yapıyor, onlar neyle uğraşıyor. Bay Muharrem Edirne'deki terörist destekçisini yargıdan kurtarmanın hesabını yaparken, Bay Muharrem Amerika'dan gelecek telefonu beklerken, biz dün Türkiye bölgesinin enerji merkezine dönüştüren TANAP projesini hayata geçirdik. Bunlar neyin hayır, neyin şer olduğunun bile farkında değil.”

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“BEYAZ TÜRK OLMAKLA ÖVÜNMEDİM”

“Bay Kemal senin karşında Erdoğan var. Daha dün 20 uçakla 14 noktayı yok ettik. Nerede? Kandil'de. Gerekirse Sincar'da. Bunlar bize ne demişlerdi? ‘Afrin'e girmeyin’ dediler mi? Cerablus'a girmeyin dediler mi? Biz Afrin'e de Cerablus'a da girdik mi?

Çıkmış diyor ki, ‘Ben zenci Türklerdenim Erdoğan beyaz Türk' Yahu ne dersen de bunlar tutmaz. Ben bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman ‘Beyaz Türk’ olmakla övünmedim. Bu milletin hizmetkarı olarak övündüm.”