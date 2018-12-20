Erdoğan ve Ruhani’den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile birlikte basın toplantısı düzenledi. İki lider de ikili ilişkilerde güçlü işbirliği vurgusu yaptı.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı’nda mutabık kalınan konular imza altına alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısı öncesinde, Erdoğan ve Ruhani’nin huzurunda, iki ülke arasında varılan mutabakatlar imza altına alındı. İki ülke arasında, sağlık ve tıp alanında iş birliği anlaşması ile medya ve iletişim alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Ardından iki lider birlikte kameraların karşısına geçti.

Erdoğan şunları kaydetti;

“Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu konuda İran’la işbirliğimizi artırarak sürdürmek ve karşılaştığımız ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır.

İran’a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz.

Amerika’nın İran’a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum.”

Ruhani ise özetle şunharı kaydetti;

“İki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret işbirliğinin gelişmesi için önümüzdeki engellerin kaldırılması için önemli bir toplantı yaptık. İşbirliği konularını, bölgesel konuları ele aldık. Olumlu konular konuştuk beraber. Samimi ilişkilerimizi hiçbir güç bozamaz.”

Erdoğan, Ruhani onuruna resmi yemek verecek. İki lider, Çankaya Köşkü’nde yapılacak İş Forumu toplantısına katılacak.

AA