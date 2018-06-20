Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kandil açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı, Kandil'deki operasyonlara ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdoğan, 'İlk operasyonla Kandil'de 10 noktayı vurduk. İkincisinde Kandil'de toplantı halindeki lider kadrosunu hallettik.' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Çoğu gitti azı kaldı. Urfa sınırının hemen ötesi bir terör örgütünden bir başka terör örgütüne devredildi. Dün DEAŞ varken orada kendilerini güvende hissetmeyenler, bugün de kendilerini güvende hissetmedikleri için evlerine dönmüyorlar. Türkiye önce Cerablus'ta El Bab'a kadar olan kısmı sonra da Afrin'i güvenli haline getirdi. Bu bölgelere 200 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü.

Kandil'e ilk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık, 10 önemli noktayı vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halindeki bunların lider takımını hallettik. Sıra Urfa’nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp, asli sahibi olan Arap Kürt Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Harran Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı ve YÖK beraber çalışarak şimdi El-Bab’da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz. Şanlıurfa’nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Birileri umudunu kendilerine asla uzanmayacak ellere sarılmaya bağlamış olabilir. Onların gittiği yoldan biz geleli çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. Suruç’taki hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımızca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecek.