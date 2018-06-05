Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil’de, sıra Sincar’da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta, "Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz" dedi.

“İdam” sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda yargı devam ediyor. Bu yargı süreci içerisinde biz bir hukuk devleti mensubu olarak, yargı böyle bir konuda parlamentonun verdiği karar bu olursa, bana geldiğinde ben bunu onarım dedim. Çünkü biz, değerler silsilesi içinde kanı yerde bırakmayız.” karşılığını verdi.

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“ŞİMDİ SIRA KANDİL VE SİNCAR’DA”

Afrin’de 4 bin 500 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Erdoğan, “Kaçtılar mı? Şimdi sıra Kandil’de, sıra Sincar’da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz. Artık o CHP’nin Türkiye’si yok. Artık AK Parti’nin iş başında olduğu bir Türkiye var. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik. Biz sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.” diye konuştu. AA