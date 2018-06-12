Cumhurbaşkanı Erdoğan TANAP hattı açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılış törenine proje ortağı ülke liderleriyle birlikte katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün, enerjinin ‘İpek Yolu’ olarak tanımladığımız Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattının açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

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10 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ AVRUPA’YA GİDECEK

“Enerjiyi çatışma değil işbirliği zemini olarak gören anlayışımız, TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür” diyen Erdoğan, “TANAP, ortak vizyonumuzun en son meyvesidir. TANAP aynı zamanda devreye alacağımız yeni projelerin müjdecisidir” diye konuştu.

Erdoğan, “TANAP başlangıç kapasitesi yıllık 16 milyar metreküp doğalgazdır. Bunun 6 milyarı Türkiye’ye, 10 milyar metreküpü ise Avrupa’ya taşınıyor” ifadesini kullandı.

“TANAP’ın kapasitesini talebe bağlı olarak önce 22 milyar metreküpe, akabinde ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz” diyen Erdoğan, şunları söyledi;

“Yerli ve milli ilk sondaj gemimiz olan Fatih’i Akdeniz’e uğurladık. Dünyanın en ileri teknolojisine sahip bu gemimizle ülkemizin önemli bir eksikliğini gidermiş olduk. TANAP’ın kısa sürede hayata geçmesinde, Türkiye’nin son 16 yılda sağladığı siyasi ve ekonomik istikrarın çok önemli rolü var.

TANAP ile Türkiye transit bir ülke olmaktan çıkıp, üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldi. TANAP sadece arz güvenliği açısından değil, Hazar Bölgesi’nden Avrupa’ya kadar tüm rota üzerindeki ülkelerin refah ve istihdamına da katkı verecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan sınırına ilk gaz teslimatını Haziran 2019’da gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. AA