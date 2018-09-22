Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST’te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin düzenlendiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla geldi. Erdoğan'a F-16'lar eşlik etti. Erdoğan törende konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

TEKNOFEST’in ülkemize ve özellikle gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece özgürlüğümüzü garanti atına alamayız. Her yenilik gibi teknolojideki ilk aşama da hayal edebilmektir. Ne zaman hayal etmeyi bıraktıysak o zaman gerilemeye başladık. Milli teknoloji hamlemizin ve bu anlamda TEKNOFEST’in bir sıçrama olmasını temenni ediyorum. TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara 5 binden fazla takımın katılması başlı başına bir iftihar meselesidir. Yıllardır hayranlıkla izlediğimiz pek çok etkinlik artık ülkemizde düzenleniyor.

Günümüzde güvenlik kavramının anlamı değişti. Dijital güvenliğiniz yoksa istediğiniz kadar fiziki tedbir uygulayın, gerçek amanda özgürlüğünüzü sağlayamazsınız. Bizim ecdadımız yıllardır kendi döneminin teknolojisine öncülük etmiş ne yazık ki daha sonra liderliği elinden kaçırmıştır.

Kısıklı’daki konutundan ayrılan Erdoğan, daha sonra uçakla Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı’na geçti.

Erdoğan’ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16’lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı, alana indi. Gençlerin karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu pilot üniforması giydiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçağa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da F-16 ile eşlik etti.

AA