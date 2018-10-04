Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum’da konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum kapanışında soruları yanıtladı. Batman'daki hain saldırıya değinen Erdoğan, "7 Mehmedimiz bugün şehit oldu ama duracak mıyız? Durmayacağız. Onlar bizden 7 şehit alacak biz onlardan 700 tane teröristi öldüreceğiz. Üzerine üzerine gideceğiz. Kesinlikle durmak yok" dedi.

Forumda gündeme dair soruları yanıtlayan Erdoğan, BM ile ilgili soruya, “BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır” dedi. BM’de beş daimi üye döneminin geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Niye? Bu, İkinci Dünya Savaşı’nın şartlarıydı, artık aynı şartları yaşamıyoruz, yeni bir dönüşüm, yeni bir değişime artık gitme zamanıdır.”

İsrail-Filistin meselesinin hala çözüme kavuşmadığı belirten Erdoğan, “Bir İsrail meselesi, bir Filistin meselesi çözüme kavuşabiliyor mu? Kavuşamıyor. Niye? Çünkü İsrail’in aleyhinde alınmış bunca kararlar var BM’de, bu kararların hiçbirinin uygulanabilirliği yok. Niye? İsrail kabul etmedikten sonra, ona uymadıktan sonra kalkıp da kimse burada bir şey söylemiyor veya söyleyemiyor. Niye? Beş tane daimi üye ver. Bu beş daimi üyenin bir tanesi ‘Hayır’ diyorsa mesele bitmiştir” diye konuştu.

BM’de şu anda 193 ülke olduğunu ve ülkelerin dönüşümlü olarak daimi üye sıfatı kazanması gerektiği söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

“Dünyada Birleşmiş Milletler’de şu anda 193 üye var ve bu 193 üyenin de içinde yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını kazanacağı bir Birleşmiş Milletler’in oluşması gerekiyor. Eğer bu oluşmazsa 5 tane üyenin dudakları arasında bu dünyada adalet tesis edilemez, bu mümkün değil.”

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yedi kıtanın yer aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi; bunu bizim başarmamız lazım.”

“BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ”

Batman’daki terör saldırısına da değinen Erdoğan, “Terörün bedelini o teröristlere ödeteceğiz” dedi.

Erdoğan hain saldırıyla ilgili, “7 Mehmedimiz bugün şehit oldu ama duracak mıyız? Durmayacağız. Onlar bizden 7 şehit alacak biz onlardan 700 tane teröristi öldüreceğiz. Üzerine üzerine gideceğiz. Kesinlikle durmak yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti;

“Suriye’de 19 bin tır silah, mühimmat, araç gereç oradaki terör örgütlerine getiriliyor. Kim tarafından? Amerika tarafından…”

AB ÜYELİĞİ

“Bu mantıkla giderse, AB konusunda bize düşen de 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak.”

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