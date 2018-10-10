Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin yerel para kullanalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan Afrika'ya seslenerek "Sadece ana ticaret ortaklarımızla değil Afrikalı dostlarımız dahil tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticareti geliştirmeye hazırız. Burada öncelikle sorun nedir? Zihniyeti değiştirmektir. Burada mesele alternatif yolların mümkün olduğuna inanmaktır." dedi.

Erdoğan şunları kaydetti;

“Türkiye olarak Afrika kıtası ile işbirliğimize büyük önem veriyoruz.

10-15 yıl önce sadece belli bölgelerde, belli alanlarda görünür olan Türkiye, bugün dünyanın en yaygın 6. diplomatik ağına sahip ülkesi konumuna geldi.

(Türkiye-Afrika ortaklık zirveleri) Zirvenin üçüncüsünü, 2019 yılında yine İstanbul’da tertip etmeyi planlıyoruz.

Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi bir Afrika ülkesi olan Somali’de açtık. Büyükelçiliklerimiz yanında TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları gibi kurumlarımızla da kıtadaki varlığımızı yaygınlaştırdık.

Bize her fırsatta demokrasi ve insan hakları karnesi düzenleyenler, bizi en ufak hadiselerden dolayı acımasızca eleştirenler, İsrail’in kameralar önünde işlediği cinayetlere sessiz kalırken, Afrika ülkeleri Filistin halkına ve Filistin davasına sahip çıktılar.

Sanılanın aksine dünyada savaşların, çatışmaların ve göçlerin yükünü, Batılı devletler değil az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çekiyor.

Pek çok ülke darbecileri bağrına basarken Afrika Birliği tavrını hep demokrasiden ve hukuktan yana koydu.

Artık tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum; yerli para, milli parayla gelin ortak iş yapalım.

Türkler ve Afrikalılar, hürriyetlerini belli güçlerin lütfuyla değil ecdatlarının ve evlatlarının canıyla kanıyla kazanmışlardır.

Biz bugünlere kirli pazarlıklarla değil, bedel ödeyerek geldik. Hürriyetimizi birileri bize altın tepside sunmadı. Bilakis biz dişimiz, tırnağımızla kazandık. Bilakis biz dişimizle tırnağımızla kazanırken, geleceğimizi de yine onunla inşa ettik. Yenilmez denilen güçleri yenerek, bükülmez denilen bilekleri bükerek, kazanılması imkansız görülen nice mücadeleyi zafere taşıyarak, özgürlüğümüze yürüdük. Siyasi bağımsızlığımız için verdiğimiz mücadeleyi, şimdi ekonomik bağımsızlığımız için veriyoruz.

Sadece ana ticaret ortaklarımızla değil Afrikalı dostlarımız dahil tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticareti geliştirmeye hazırız. Burada öncelikle sorun nedir? Zihniyeti değiştirmektir. Burada mesele alternatif yolların mümkün olduğuna inanmaktır.”

AA