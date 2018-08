Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomik bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç, Türkiye'yi ve Türk Milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajına, tüm islam aleminin bayramını kutlayarak başladı. Erdoğan, “Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramı’nın rahmet ve bereketinin sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum. Türk Milleti, iyi günde de, kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. Nitekim, son yıllarda karşılaştığımız her saldırıyı, her darbe girişimini, her tuzağı bu sayede bertaraf ettik. Hamdolsun, bugün de milletimiz aynı erdemli tavrı gösteriyor. Kurban Bayramımızın hemen ardından 947’nci yıldönümünü bizzat yerinde idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferimizden bu yana, nice badirelere göğüs germiş bir milletiz. Özgürlüğümüzün sembolleri olan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik her saldırıya aynı azim, kararlılık ve dirayetle karşılık verdik. Önümüzdeki hafta 96. yıldönümüne ulaşacağımız 30 Ağustos Zaferi de, vatanımıza sahip çıkma irademizin tezahürlerinden biriydi” dedi.

“EZANIMIZA VE BAYRAĞIMIZA YÖNELİK SALDIRILARDAN HİÇBİR FARKI YOKTUR”

Döviz kurlarındaki dalgalanmaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan , “15 Temmuz’da, maziden atiye kurduğumuz köprüyü ve coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı canımız pahasına koruma kararlılığımızı bir kez daha gösterdik. Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç, Türkiye’yi ve Türk Milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Terör örgütleriyle, içimizdeki ihanet çeteleriyle, binbir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye’yi, döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir. Allah’ın izniyle, ülkemiz bunların hepsinin de üstesinden gelecek güce, imkana, dirayete sahiptir. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bu vesileyle, Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.”

“TÜM KARDEŞLERİMDEN TRAFİK KURALLARINA HARFİYEN UYMALARINI İSTİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını şu ifadelerle tamamladı: “Filistin’den Suriye’ye, Güney Asya’dan Türkistan’a kadar dünyanın pek çok yerinde zulüm altında inleyen tüm mazlumların kurtuluşu için Rabbimize dua ediyorum. Araçlarıyla yollara çıkan tüm kardeşlerimden dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini; velhasıl trafik kurallarına harfiyen uymalarını istiyorum. Bayram sevincimizi matem havasına büründürmemek için, lütfen hepimiz üzerimize düşenleri yapalım”